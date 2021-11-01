https://ria.ru/20211101/belorussiya-1757165235.html

В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум"

В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум" - РИА Новости, 01.11.2021

В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум"

Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и еще ряда информационных сайтов. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:16

2021-11-01T11:16

2021-11-01T11:29

белоруссия

regnum

в мире

технологии

весна

белсат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg

МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и еще ряда информационных сайтов.В конце прошлой неделе белорусские интернет-провайдеры при попытке пользователями открыть сайт российского информационного агентства "Регнум" начали выдавать сообщение, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации на основании закона о СМИ."Министерством информации проводится постоянная работа по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов", - говорится в сообщении на сайте министерства в понедельник.В этой связи там отмечается, что "на минувшей неделе мининформом в БелГИЭ (госпредприятие по надзору за электросвязью – ред.) направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm (сайт "Еврорадио" - ред.); regnum.ru (сайт информагентства "Регнум" - ред.); belsat.eu (сайт телеканала "Белсат" - ред.); spring96.org (сайт незарегистрированного правозащитного центра "Весна" - ред.); svaboda.org (сайт белорусской службы "Радио Свобода"* (внесено в список иноагентов в РФ) - ред.)".* Организация, признанная иноагентом в России

https://ria.ru/20211028/dw-1756757310.html

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753456040.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, regnum, в мире, технологии, весна, белсат