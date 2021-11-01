11:16 01.11.2021 (обновлено: 11:29 01.11.2021)
В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум"
Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку "Регнума" и других информационных сайтов
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и еще ряда информационных сайтов.
В конце прошлой неделе белорусские интернет-провайдеры при попытке пользователями открыть сайт российского информационного агентства "Регнум" начали выдавать сообщение, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации на основании закона о СМИ.
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"Министерством информации проводится постоянная работа по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов", - говорится в сообщении на сайте министерства в понедельник.
В этой связи там отмечается, что "на минувшей неделе мининформом в БелГИЭ (госпредприятие по надзору за электросвязью – ред.) направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm (сайт "Еврорадио" - ред.); regnum.ru (сайт информагентства "Регнум" - ред.); belsat.eu (сайт телеканала "Белсат" - ред.); spring96.org (сайт незарегистрированного правозащитного центра "Весна" - ред.); svaboda.org (сайт белорусской службы "Радио Свобода"* (внесено в список иноагентов в РФ) - ред.)".
* Организация, признанная иноагентом в России