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В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум"
В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум" - РИА Новости, 01.11.2021
В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум"
Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и еще ряда информационных сайтов. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:16
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белоруссия
regnum
в мире
технологии
весна
белсат
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и еще ряда информационных сайтов.В конце прошлой неделе белорусские интернет-провайдеры при попытке пользователями открыть сайт российского информационного агентства "Регнум" начали выдавать сообщение, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации на основании закона о СМИ."Министерством информации проводится постоянная работа по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов", - говорится в сообщении на сайте министерства в понедельник.В этой связи там отмечается, что "на минувшей неделе мининформом в БелГИЭ (госпредприятие по надзору за электросвязью – ред.) направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm (сайт "Еврорадио" - ред.); regnum.ru (сайт информагентства "Регнум" - ред.); belsat.eu (сайт телеканала "Белсат" - ред.); spring96.org (сайт незарегистрированного правозащитного центра "Весна" - ред.); svaboda.org (сайт белорусской службы "Радио Свобода"* (внесено в список иноагентов в РФ) - ред.)".* Организация, признанная иноагентом в России
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белоруссия, regnum, в мире, технологии, весна, белсат
11:16 01.11.2021 (обновлено: 11:29 01.11.2021)
 
В Белоруссии подтвердили блокировку сайта "Регнум"

Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку "Регнума" и других информационных сайтов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и еще ряда информационных сайтов.
В конце прошлой неделе белорусские интернет-провайдеры при попытке пользователями открыть сайт российского информационного агентства "Регнум" начали выдавать сообщение, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации на основании закона о СМИ.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 20:08
В Белоруссии объяснили, почему заблокировали сайт Deutsche Welle
"Министерством информации проводится постоянная работа по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов", - говорится в сообщении на сайте министерства в понедельник.
В этой связи там отмечается, что "на минувшей неделе мининформом в БелГИЭ (госпредприятие по надзору за электросвязью – ред.) направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm (сайт "Еврорадио" - ред.); regnum.ru (сайт информагентства "Регнум" - ред.); belsat.eu (сайт телеканала "Белсат" - ред.); spring96.org (сайт незарегистрированного правозащитного центра "Весна" - ред.); svaboda.org (сайт белорусской службы "Радио Свобода"* (внесено в список иноагентов в РФ) - ред.)".
* Организация, признанная иноагентом в России
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