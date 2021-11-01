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https://ria.ru/20211101/bayraktar-1757148437.html
Климкин жестко осадил украинские власти
На Украине призвали власти перестать пиариться на беспилотниках Bayraktar - РИА Новости, 01.11.2021
Климкин жестко осадил украинские власти
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал украинским властям "перестать пиариться" на использовании турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:31
2021-11-01T10:29
в мире
киев
турция
министерство обороны украины
мид украины
павел климкин
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал украинским властям "перестать пиариться" на использовании турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе."Мы никогда не получим оружие из многих других стран, если будем пиариться на этом. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И глядя на "Байрактар", я не понимаю, что есть технологически такого, чего мы бы не сделали", — написал он на своей странице в фейсбуке.По его словам, на каждое наступательное оружие у противника может иметься ответ. Он также призвал власти наладить выпуск военной техники собственного производства."Мы не можем полагаться на советское оружие, но и не можем постоянно покупать его у других. Выживут только те, кто производит свое вооружение. Если мы не будем в это вкладываться, то всегда будем от кого-то зависеть", — добавил Климкин.Генштаб вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции, в свою очередь, отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников рядом с Киевом.
https://ria.ru/20211101/dron-1757136416.html
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в мире, киев, турция, министерство обороны украины, мид украины, павел климкин, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
09:31 01.11.2021 (обновлено: 10:29 01.11.2021)
 
На Украине призвали власти перестать пиариться на беспилотниках Bayraktar

Экс-глава МИД Климкин посоветовал Киеву "перестать пиариться" на беспилотниках Bayraktar

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал украинским властям "перестать пиариться" на использовании турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.
"Мы никогда не получим оружие из многих других стран, если будем пиариться на этом. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И глядя на "Байрактар", я не понимаю, что есть технологически такого, чего мы бы не сделали", — написал он на своей странице в фейсбуке.
По его словам, на каждое наступательное оружие у противника может иметься ответ. Он также призвал власти наладить выпуск военной техники собственного производства.
"Мы не можем полагаться на советское оружие, но и не можем постоянно покупать его у других. Выживут только те, кто производит свое вооружение. Если мы не будем в это вкладываться, то всегда будем от кого-то зависеть", — добавил Климкин.
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Генштаб вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции, в свою очередь, отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников рядом с Киевом.
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