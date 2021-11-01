https://ria.ru/20211101/bashkiriya-1757167327.html

В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов

В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021

В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов

Депутаты-единороссы башкирского парламента выступили с предложением привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:26

2021-11-01T11:26

2021-11-01T11:27

распространение коронавируса

общество

единая россия

здоровье - общество

республика башкортостан

вакцинация россиян от covid-19

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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Депутаты-единороссы башкирского парламента выступили с предложением привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о вакцинации, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая республики Башкортостан.В Башкирии с 4 октября ввели обязательное предъявление QR-кодов о прививке от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или медотдовде при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов."Руководитель фракции "Единая Россия" в госсобрании-курултае республики Рустам Ишмухаметов выступил с инициативой привлечения к ответственности организаций, которые не обеспечивают порядок доступа в общественные места по сертификатам о вакцинации, и граждан, пользующихся чужими сертификатами", - говорится в сообщении."Порядок проверки сертификатов о вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, где установлен особый режим пропуска посетителей, к сожалению, далек от совершенства", - приводятся слова Ишмухаметова.По его данным, активисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" проверили уфимские торговые центры и выявили, что контроль в них неэффективен.Руководитель фракции считает, что необходимо привлекать к ответственности как торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам, так и самих граждан, пользующихся чужими сертификатами."Изучим вопрос с коллегами по депутатскому корпусу. Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения", - заявил Ишмухаметов.

https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756849259.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, здоровье - общество, республика башкортостан, вакцинация россиян от covid-19