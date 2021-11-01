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В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов
В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021
В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов
Депутаты-единороссы башкирского парламента выступили с предложением привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:26
2021-11-01T11:27
распространение коронавируса
общество
единая россия
здоровье - общество
республика башкортостан
вакцинация россиян от covid-19
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Депутаты-единороссы башкирского парламента выступили с предложением привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о вакцинации, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая республики Башкортостан.В Башкирии с 4 октября ввели обязательное предъявление QR-кодов о прививке от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или медотдовде при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов."Руководитель фракции "Единая Россия" в госсобрании-курултае республики Рустам Ишмухаметов выступил с инициативой привлечения к ответственности организаций, которые не обеспечивают порядок доступа в общественные места по сертификатам о вакцинации, и граждан, пользующихся чужими сертификатами", - говорится в сообщении."Порядок проверки сертификатов о вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, где установлен особый режим пропуска посетителей, к сожалению, далек от совершенства", - приводятся слова Ишмухаметова.По его данным, активисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" проверили уфимские торговые центры и выявили, что контроль в них неэффективен.Руководитель фракции считает, что необходимо привлекать к ответственности как торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам, так и самих граждан, пользующихся чужими сертификатами."Изучим вопрос с коллегами по депутатскому корпусу. Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения", - заявил Ишмухаметов.
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общество, единая россия, здоровье - общество, республика башкортостан, вакцинация россиян от covid-19
11:26 01.11.2021 (обновлено: 11:27 01.11.2021)
 
В Башкирии предложили наказывать за использование чужих QR-кодов

Депутаты башкирского парламента предложили наказывать за использование чужих QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Депутаты-единороссы башкирского парламента выступили с предложением привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о вакцинации, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая республики Башкортостан.
В Башкирии с 4 октября ввели обязательное предъявление QR-кодов о прививке от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или медотдовде при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов.
"Руководитель фракции "Единая Россия" в госсобрании-курултае республики Рустам Ишмухаметов выступил с инициативой привлечения к ответственности организаций, которые не обеспечивают порядок доступа в общественные места по сертификатам о вакцинации, и граждан, пользующихся чужими сертификатами", - говорится в сообщении.
"Порядок проверки сертификатов о вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, где установлен особый режим пропуска посетителей, к сожалению, далек от совершенства", - приводятся слова Ишмухаметова.
По его данным, активисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" проверили уфимские торговые центры и выявили, что контроль в них неэффективен.
"Ничего не стоит пройти с чужим сертификатом, поскольку никто не проверят документы, удостоверяющие личность. Один и тот же сертификат может показать на телефоне неограниченное количество людей. При этом женщина может даже пройти с сертификатом мужчины и наоборот – охранники на входе проверяют лишь наличие сертификата, не вдаваясь в подробности", - сказал депутат.
Руководитель фракции считает, что необходимо привлекать к ответственности как торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам, так и самих граждан, пользующихся чужими сертификатами.
"Изучим вопрос с коллегами по депутатскому корпусу. Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения", - заявил Ишмухаметов.
Посетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:29Распространение коронавируса
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