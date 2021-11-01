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Банк ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Александром Овечкиным
Банк ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Александром Овечкиным - РИА Новости, 01.11.2021
Банк ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Александром Овечкиным
Банк ПСБ запустил федеральную рекламную кампанию "Пусть мечты исполняются как в кино", лицом которой стал бренд-амбассадор банка хоккеист Александр Овечкин,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:14
2021-11-01T12:14
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк ПСБ запустил федеральную рекламную кампанию "Пусть мечты исполняются как в кино", лицом которой стал бренд-амбассадор банка хоккеист Александр Овечкин, сообщает банк.Кампания построена на серии мини-сюжетов, где герой Овечкина выступает в роли известных персонажей кино и литературы: знаменитого лондонского детектива, бравого мушкетера, эрудированного советского робота, отважного ковбоя, восточного волшебника и русского богатыря.Помимо имиджевой составляющей, рекламная кампания направлена на продвижение флагманских продуктов ПСБ, в том числе сервиса для предпринимателей, который позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона "ПСБ Бизнес Пэй", а также онлайн-кредитов для юридических и физических лиц."Ключевое сообщение нашей кампании — "Пусть мечты исполняются как в кино". Каждый герой ролика в лице эксклюзивного амбассадора банка Александра Овечкина наделен сильными качествами и сверхъестественными способностями и приходит на помощь клиентам ПСБ в нужный момент", —приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента маркетинга ПСБ Елены Мелиховой.В ходе рекламной кампании, которая продлится до 31 декабря, будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, наружная реклама, интернет, радио.
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Новости
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новости компаний - экономика, реклама, псб (банк псб), россия
12:14 01.11.2021
 

Банк ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Александром Овечкиным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк ПСБ запустил федеральную рекламную кампанию "Пусть мечты исполняются как в кино", лицом которой стал бренд-амбассадор банка хоккеист Александр Овечкин, сообщает банк.
Кампания построена на серии мини-сюжетов, где герой Овечкина выступает в роли известных персонажей кино и литературы: знаменитого лондонского детектива, бравого мушкетера, эрудированного советского робота, отважного ковбоя, восточного волшебника и русского богатыря.
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Помимо имиджевой составляющей, рекламная кампания направлена на продвижение флагманских продуктов ПСБ, в том числе сервиса для предпринимателей, который позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона "ПСБ Бизнес Пэй", а также онлайн-кредитов для юридических и физических лиц.
"Ключевое сообщение нашей кампании — "Пусть мечты исполняются как в кино". Каждый герой ролика в лице эксклюзивного амбассадора банка Александра Овечкина наделен сильными качествами и сверхъестественными способностями и приходит на помощь клиентам ПСБ в нужный момент", —приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента маркетинга ПСБ Елены Мелиховой.
В ходе рекламной кампании, которая продлится до 31 декабря, будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, наружная реклама, интернет, радио.
 
Новости компаний - ЭкономикаРекламаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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