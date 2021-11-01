https://ria.ru/20211101/aviakatastrofa-1757168973.html

В Ленобласти почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

В Ленобласти почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем - РИА Новости, 01.11.2021

В Ленобласти почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

Цветы, минута молчания и памятные лампады - жители Ленинградской области сегодня вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом шесть лет... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:58

2021-11-01T11:58

2021-11-01T11:58

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Цветы, минута молчания и памятные лампады - жители Ленинградской области сегодня вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом шесть лет назад, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, как и каждый год со дня трагедии в 2015 году, глава региона Александр Дрозденко и родственники погибших несут цветы к мемориалу "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске. Во время церемонии глава региона указал, что администрация Всеволожского района выделит 15 миллионов рублей на благоустройство "Сада памяти" на Румболовской горе, где ранее были высажены 128 клёнов — в память о погибших."Шесть лет назад нас объединила большая беда, огромная трагедия. И пятый год, как одна большая семья, мы собираемся здесь, на Румболовской горе, рядом с Дорогой жизни, чтобы вспомнить тех, чья жизнь оборвалась. Нас объединило горе и боль.Страшно вспоминать первые минуты, когда пришла эта информация, и долгие два месяца, когда была ещё надежда. Потом тяжелейшее опознание, похороны. Мы тогда приняли решение, и мы его свято чтим, - в канун трагедии собираться у памятника, чтобы почтить память тех, кто не прилетел после отпуска и чью жизнь оборвали подлые террористы", - сказал Дрозденко.Он добавил, что уже сделано несколько хороших, добрых дел по увековечиванию памяти, но работа не остановится.Трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Среди них были 48 жителей Ленинградской области. Имена жертв увековечены на мемориале "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске, открытом в октябре 2017 года, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211101/razvitie-1757168181.html

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александр дрозденко