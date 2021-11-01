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Суд отложил вопрос о заочном аресте совладельца "Б.Ю. Александров"
Суд отложил вопрос о заочном аресте совладельца "Б.Ю. Александров" - РИА Новости, 01.11.2021
Суд отложил вопрос о заочном аресте совладельца "Б.Ю. Александров"
Тверской суд Москвы на 8 ноября отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров", компании... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:11
2021-11-01T17:11
калининград
московская область (подмосковье)
криминал
россия
борис александров
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 8 ноября отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров", компании "Ростагроэкспорт", Юрия Изачика, которого обвиняют в принуждении к совершению сделки организованной группой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства следователя об избрании заочного ареста в отношении Изачика отложено на 8 ноября 2021 года для предоставления следователем дополнительных документов", - рассказал собеседник агентства.Изачик объявлен в федеральный и международный розыск. По статье о принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ещё одним фигурантом дела является человек по фамилии Белиловский.По словам защиты Изачика, сейчас он находится на лечении в США, ранее следствие не связывалось с ним и не вызывало на допрос в рамках возбужденного уголовного дела. Вину Изачик не признает, а преследование считает "разрешением корпоративного конфликта с привлечением правоохранительных органов".В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Ростагрокомплексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.Между тем компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.
https://ria.ru/20211029/sud-1756804672.html
https://ria.ru/20211029/syrki-1756844924.html
калининград
московская область (подмосковье)
россия
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калининград, московская область (подмосковье), криминал, россия, борис александров
17:11 01.11.2021
 
Суд отложил вопрос о заочном аресте совладельца "Б.Ю. Александров"

Суд отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте совладельца "Б.Ю. Александров"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Тверского районного суда города Москвы
Здание Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 8 ноября отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров", компании "Ростагроэкспорт", Юрия Изачика, которого обвиняют в принуждении к совершению сделки организованной группой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение ходатайства следователя об избрании заочного ареста в отношении Изачика отложено на 8 ноября 2021 года для предоставления следователем дополнительных документов", - рассказал собеседник агентства.
Изачик объявлен в федеральный и международный розыск. По статье о принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ещё одним фигурантом дела является человек по фамилии Белиловский.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 10:38
Следствие попросило заочно арестовать совладельца "Б.Ю. Александров"
По словам защиты Изачика, сейчас он находится на лечении в США, ранее следствие не связывалось с ним и не вызывало на допрос в рамках возбужденного уголовного дела. Вину Изачик не признает, а преследование считает "разрешением корпоративного конфликта с привлечением правоохранительных органов".
В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").
В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Ростагрокомплексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.
Между тем компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.
Коробки с глазированными сырками в цехе упаковки продукции Б.Ю. Александров - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:15
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" не признал вину
В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.
Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.
 
КалининградМосковская область (Подмосковье)КриминалРоссияБорис Александров
 
 
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