15:45 31.10.2021 (обновлено: 17:01 31.10.2021)
Зеленскому предложили единственный способ "спасти Украину от России"
Экс-генпрокурор Луценко: Зеленский должен покинуть пост, чтобы спасти Украину от России
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко в статье для интернет-издания "Украинская правда".
"Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда", — перечислил он прегрешения президента.
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По мнению Луценко, Москве выгоднее видеть на посту украинского лидера слабого президента с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность шантажировать его. А офшорный скандал, по словам бывшего генкпрокурора, подрывает поддержку Зеленского на Западе.
Луценко предложил, по его мнению, единственный план спасения Украины: президент должен во всем сознаться, это добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое, подотчетное парламенту правительство — для "защиты и строительства страны через кровь, слезы и пот".
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Зеленский оказался в центре офшорного скандала после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" — документы о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и президент Украины. В Раде уже попросили прокуратуру проверить эту информацию.
Сам Зеленский признал, что у него были офшоры. По его словам, во времена Януковича "все структурировали свой бизнес", особенно связанный с телевидением, и все каналы имели компании за границей.
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