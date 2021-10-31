https://ria.ru/20211031/zelenskiy-1757094907.html

На Украине придумали единственный способ отомстить Путину. Зеленскому не понравится

Зеленскому предложили единственный способ "спасти Украину от России" - РИА Новости, 31.10.2021

На Украине придумали единственный способ отомстить Путину. Зеленскому не понравится

Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:45

2021-10-31T15:45

2021-10-31T17:01

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко в статье для интернет-издания "Украинская правда"."Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда", — перечислил он прегрешения президента.По мнению Луценко, Москве выгоднее видеть на посту украинского лидера слабого президента с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность шантажировать его. А офшорный скандал, по словам бывшего генкпрокурора, подрывает поддержку Зеленского на Западе.Луценко предложил, по его мнению, единственный план спасения Украины: президент должен во всем сознаться, это добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое, подотчетное парламенту правительство — для "защиты и строительства страны через кровь, слезы и пот".Зеленский оказался в центре офшорного скандала после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" — документы о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и президент Украины. В Раде уже попросили прокуратуру проверить эту информацию.Сам Зеленский признал, что у него были офшоры. По его словам, во времена Януковича "все структурировали свой бизнес", особенно связанный с телевидением, и все каналы имели компании за границей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211030/metka-1757017780.html

https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий луценко, россия