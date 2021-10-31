https://ria.ru/20211031/zaderzhanie-1757053080.html

В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании

В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании - РИА Новости, 31.10.2021

В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании

Полицейский в Cанкт-Петербурге застрелил напавшего на него мужчину c ножом, рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T00:40

2021-10-31T00:40

2021-10-31T01:13

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полицейский в Cанкт-Петербурге застрелил напавшего на него мужчину c ножом, рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что правоохранительным органам поступило сообщение от одного из жителей, который заявил, что его жена якобы упала на стекло и порезалась. "По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. <...> Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в квартире нашли женщину с множественными колото-резаными ранениями. Сожительницу мужчины госпитализировали.

https://ria.ru/20211030/ubiystvo-1757049905.html

санкт-петербург

ленинградская область

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2021

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область