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В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании - РИА Новости, 31.10.2021
В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
Полицейский в Cанкт-Петербурге застрелил напавшего на него мужчину c ножом, рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T00:40
2021-10-31T00:40
2021-10-31T01:13
происшествия
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ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полицейский в Cанкт-Петербурге застрелил напавшего на него мужчину c ножом, рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что правоохранительным органам поступило сообщение от одного из жителей, который заявил, что его жена якобы упала на стекло и порезалась. "По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. <...> Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в квартире нашли женщину с множественными колото-резаными ранениями. Сожительницу мужчины госпитализировали.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
00:40 31.10.2021 (обновлено: 01:13 31.10.2021)
В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
В Санкт-Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости.
Полицейский в Cанкт-Петербурге
застрелил напавшего на него мужчину c ножом, рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области
.
Отмечается, что правоохранительным органам поступило сообщение от одного из жителей, который заявил, что его жена якобы упала на стекло и порезалась.
"По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. <...> Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в квартире нашли женщину с множественными колото-резаными ранениями. Сожительницу мужчины госпитализировали.