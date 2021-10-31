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Правящая в Японии партия единолично лидирует на выборах, сообщили СМИ
Правящая в Японии партия единолично лидирует на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2021
Правящая в Японии партия единолично лидирует на выборах, сообщили СМИ
Правящая в Японии Либерально-демократической партия единолично набирает более половины мест в нижней палате парламента страны, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:51
2021-10-31T17:51
в мире
выборы в нижнюю палату парламента японии
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократической партия единолично набирает более половины мест в нижней палате парламента страны, свидетельствуют предварительные итоги голосования.Трансляция подсчета голосов ведется в прямом эфире телеканалом NHK. По состоянию на 23.30 по местному времени (17.23 мск), у Либерально-демократической партии ожидается не менее 234 мест.Ранее стало известно, что правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" гарантировала себе большинство мест. На момент роспуска нижней палаты парламента у коалиции было 305 из 465 мест.Ранее в воскресенье в Японии прошло голосование на выборах в нижнюю палату парламента.Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit-poll), правящая Либерально-демократическая партия, главой которой является Фумио Кисида, может набрать от 212 до 253 мест в нижней палате парламента, а ее партнер по коалиции партия "Комэйто" - от 27 до 35 мест.На 465 мест претендует 1051 кандидат из девяти партий. Из 465 мест 289 займут победители в одномандатных округах, еще 176 мест будут распределены между партиями по пропорциональному принципу.
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в мире, выборы в нижнюю палату парламента японии, япония, фумио кисида
17:51 31.10.2021
 
Правящая в Японии партия единолично лидирует на выборах, сообщили СМИ

Телеканал NHK: правящая в Японии партия набирает большинство в нижней палате парламента

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
CC BY 2.0 / mike george / flags
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократической партия единолично набирает более половины мест в нижней палате парламента страны, свидетельствуют предварительные итоги голосования.
Трансляция подсчета голосов ведется в прямом эфире телеканалом NHK. По состоянию на 23.30 по местному времени (17.23 мск), у Либерально-демократической партии ожидается не менее 234 мест.
Ранее стало известно, что правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" гарантировала себе большинство мест. На момент роспуска нижней палаты парламента у коалиции было 305 из 465 мест.
Ранее в воскресенье в Японии прошло голосование на выборах в нижнюю палату парламента.
Заседании нижней палаты парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 00:09
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Японии
Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit-poll), правящая Либерально-демократическая партия, главой которой является Фумио Кисида, может набрать от 212 до 253 мест в нижней палате парламента, а ее партнер по коалиции партия "Комэйто" - от 27 до 35 мест.
На 465 мест претендует 1051 кандидат из девяти партий. Из 465 мест 289 займут победители в одномандатных округах, еще 176 мест будут распределены между партиями по пропорциональному принципу.
 
В миреВыборы в нижнюю палату парламента ЯпонииЯпонияФумио Кисида
 
 
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