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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/vaktsinatsiya-1757096464.html
Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним
Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним
Лидеры G20 обязались предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID и медсредств в развивающиеся страны и устранения ограничений для достижений целей ВОЗ. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:00
2021-10-31T16:55
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
большая двадцатка
коронавирус covid-19
рим
воз
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID и медсредств в развивающиеся страны и устранения ограничений для достижений целей ВОЗ."Мы предпримем шаги, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских средств и ресурсов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения в области поставок и финансирования", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости."Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов", - говорится в коммюнике."Мы увеличим наши усилия, чтобы гарантировать прозрачную, быструю и предсказуемую доставку и внедрение вакцин", - говорится в коммюнике.Согласно заявлению, лидеры G20 поддерживают расширение поставок и наращивание производства вакцин в странах с низким и средним уровнями доходов, в том числе путем создания в различных регионах центров передачи технологий для производства вакцин, которые уже существуют в ЮАР, Бразилии, Аргентине. Лидеры G20 также заявили, что будут работать над признанием вакцин, которые уже оценены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как эффективные и безопасные, с целью расширения списка препаратов, одобренных для экстренного использования.Лидеры G20 также призвали помочь частный сектор.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
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в мире, вакцинация, большая двадцатка, коронавирус covid-19, рим, воз
16:00 31.10.2021 (обновлено: 16:55 31.10.2021)
 
Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним

Лидеры G20 обязались существенно увеличить поставки вакцин и доступ к ним для всех стран

© Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа 360
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа 360
© Виталий Белоусов
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID и медсредств в развивающиеся страны и устранения ограничений для достижений целей ВОЗ.
"Мы предпримем шаги, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских средств и ресурсов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения в области поставок и финансирования", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости.
"Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов", - говорится в коммюнике.
"Мы увеличим наши усилия, чтобы гарантировать прозрачную, быструю и предсказуемую доставку и внедрение вакцин", - говорится в коммюнике.
Согласно заявлению, лидеры G20 поддерживают расширение поставок и наращивание производства вакцин в странах с низким и средним уровнями доходов, в том числе путем создания в различных регионах центров передачи технологий для производства вакцин, которые уже существуют в ЮАР, Бразилии, Аргентине. Лидеры G20 также заявили, что будут работать над признанием вакцин, которые уже оценены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как эффективные и безопасные, с целью расширения списка препаратов, одобренных для экстренного использования.
Лидеры G20 также призвали помочь частный сектор.
Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияБольшая двадцаткаКоронавирус COVID-19РимВОЗ
 
 
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