https://ria.ru/20211031/vaktsinatsiya-1757096464.html

Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним

Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним - РИА Новости, 31.10.2021

Лидеры G20 обязались увеличить поставки вакцин и доступ к ним

Лидеры G20 обязались предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID и медсредств в развивающиеся страны и устранения ограничений для достижений целей ВОЗ. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:00

2021-10-31T16:00

2021-10-31T16:55

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

большая двадцатка

коронавирус covid-19

рим

воз

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID и медсредств в развивающиеся страны и устранения ограничений для достижений целей ВОЗ."Мы предпримем шаги, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских средств и ресурсов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения в области поставок и финансирования", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в РИА Новости."Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов", - говорится в коммюнике."Мы увеличим наши усилия, чтобы гарантировать прозрачную, быструю и предсказуемую доставку и внедрение вакцин", - говорится в коммюнике.Согласно заявлению, лидеры G20 поддерживают расширение поставок и наращивание производства вакцин в странах с низким и средним уровнями доходов, в том числе путем создания в различных регионах центров передачи технологий для производства вакцин, которые уже существуют в ЮАР, Бразилии, Аргентине. Лидеры G20 также заявили, что будут работать над признанием вакцин, которые уже оценены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как эффективные и безопасные, с целью расширения списка препаратов, одобренных для экстренного использования.Лидеры G20 также призвали помочь частный сектор.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

рим

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, большая двадцатка, коронавирус covid-19, рим, воз