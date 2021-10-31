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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/vaktsinatsiya-1757063417.html
Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин
Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин - РИА Новости, 31.10.2021
Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин
В последние дни темпы вакцинации в Москве значительно выросли, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:46
2021-10-31T09:17
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В последние дни темпы вакцинации в Москве значительно выросли, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия 1"."Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений", — сказал он.Мэр подчеркнул, что то же самое наблюдается и среди пожилых москвичей — по его словам, это не может не радовать.По последним данным, в Москве первым компонентом привились 5,5 миллиона человек, полностью провакцинированы пять миллионов. Коллективный иммунитет в столице оценивается в 62,7 процента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:46 31.10.2021 (обновлено: 09:17 31.10.2021)
 
Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин

Собянин: объем вакцинации увеличился в 4-5 раз с конца августа

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Автограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В последние дни темпы вакцинации в Москве значительно выросли, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".
"Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений", — сказал он.
Мэр подчеркнул, что то же самое наблюдается и среди пожилых москвичей — по его словам, это не может не радовать.
По последним данным, в Москве первым компонентом привились 5,5 миллиона человек, полностью провакцинированы пять миллионов. Коллективный иммунитет в столице оценивается в 62,7 процента.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Начало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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