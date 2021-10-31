https://ria.ru/20211031/vaktsinatsiya-1757063417.html

Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин

Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин - РИА Новости, 31.10.2021

Объем вакцинации в Москве увеличился в пять раз, заявил Собянин

В последние дни темпы вакцинации в Москве значительно выросли, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T08:46

2021-10-31T08:46

2021-10-31T09:17

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В последние дни темпы вакцинации в Москве значительно выросли, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "Россия 1"."Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений", — сказал он.Мэр подчеркнул, что то же самое наблюдается и среди пожилых москвичей — по его словам, это не может не радовать.По последним данным, в Москве первым компонентом привились 5,5 миллиона человек, полностью провакцинированы пять миллионов. Коллективный иммунитет в столице оценивается в 62,7 процента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211030/murashko-1757009085.html

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