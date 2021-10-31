https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757075931.html

СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве

СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве - РИА Новости, 31.10.2021

СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве

Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:41

2021-10-31T11:41

2021-10-31T11:41

происшествия

кызыл

тес-хемский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.Ранее сообщалось, что в столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва."Они были родными сестрами", - сказал собеседник агентства.В ведомстве уточнили, что в семье осталась одна девятилетняя девочка. В пресс-службе регионального главка СК РИА Новости сообщили, что подозреваемый ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве двух лиц (п.п. "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ).

https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751439530.html

кызыл

тес-хемский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кызыл, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф)