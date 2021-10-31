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СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве - РИА Новости, 31.10.2021
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:41
2021-10-31T11:41
происшествия
кызыл
тес-хемский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.Ранее сообщалось, что в столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва."Они были родными сестрами", - сказал собеседник агентства.В ведомстве уточнили, что в семье осталась одна девятилетняя девочка. В пресс-службе регионального главка СК РИА Новости сообщили, что подозреваемый ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве двух лиц (п.п. "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ).
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кызыл
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происшествия, кызыл, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф)
11:41 31.10.2021
 
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве

Убитые в Туве девочки были родными сестрами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
Ранее сообщалось, что в столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва.
"Они были родными сестрами", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что в семье осталась одна девятилетняя девочка. В пресс-службе регионального главка СК РИА Новости сообщили, что подозреваемый ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве двух лиц (п.п. "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ).
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ПроисшествияКызылТес-Хемский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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