https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757075931.html
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве - РИА Новости, 31.10.2021
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:41
2021-10-31T11:41
2021-10-31T11:41
происшествия
кызыл
тес-хемский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Убитые в столице Тувы Кызыле девочки девяти и 14 лет были родными сестрами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.Ранее сообщалось, что в столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва."Они были родными сестрами", - сказал собеседник агентства.В ведомстве уточнили, что в семье осталась одна девятилетняя девочка. В пресс-службе регионального главка СК РИА Новости сообщили, что подозреваемый ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве двух лиц (п.п. "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ).
https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751439530.html
кызыл
тес-хемский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кызыл, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф)
СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
Убитые в Туве девочки были родными сестрами