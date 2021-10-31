07:16 31.10.2021 (обновлено: 08:36 31.10.2021)
WP: на Западе обеспокоились "наращиванием" российских войск близ Украины
WP: политики в США и ЕС фиксируют "наращивание" российских сил у границ Украины
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, чиновники фиксируют то, что, по их мнению, представляет собой "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Газета не уточняет, чиновники каких стран упомянуты в материале как европейские.
Собеседники издания, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что перемещения войск вновь вызвали опасения, которые возникли в апреле, когда якобы имело место "самое значительное за годы наращивание российских войск у границы Украины".
"Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как "Запад 2021", - отмечается в материале.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.