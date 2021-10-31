https://ria.ru/20211031/prisutstvie-1757060084.html

WP: на Западе обеспокоились "наращиванием" российских войск близ Украины

WP: на Западе обеспокоились "наращиванием" российских войск близ Украины - РИА Новости, 31.10.2021

WP: на Западе обеспокоились "наращиванием" российских войск близ Украины

Ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T07:16

2021-10-31T07:16

2021-10-31T08:36

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.По информации издания, чиновники фиксируют то, что, по их мнению, представляет собой "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Газета не уточняет, чиновники каких стран упомянуты в материале как европейские.Собеседники издания, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что перемещения войск вновь вызвали опасения, которые возникли в апреле, когда якобы имело место "самое значительное за годы наращивание российских войск у границы Украины".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20210820/raketa-1746624073.html

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сша

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, вашингтон, россия