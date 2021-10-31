https://ria.ru/20211031/poshliny-1757094594.html

В ЕК намерены приостановить действие ответных пошлин на товары из США

В ЕК намерены приостановить действие ответных пошлин на товары из США - РИА Новости, 31.10.2021

В ЕК намерены приостановить действие ответных пошлин на товары из США

Еврокомиссия намерена разработать предложения о приостановке действия ответных пошлин, введённых на товары из США из-за тарифов Штатов на сталь и алюминий,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:39

2021-10-31T15:39

2021-10-31T17:02

сша

еврокомиссия

евросоюз

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

пошлины

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена разработать предложения о приостановке действия ответных пошлин, введённых на товары из США из-за тарифов Штатов на сталь и алюминий, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила также она.Пошлины США применяемые в отношении ЕС с июня 2018 года, затронули 6,4 миллиарда евро европейского экспорта стали и алюминия, а дополнительные тарифы, примененные с февраля 2020 года, затронули ещё около 40 миллионов евро экспорта из ЕС.В ответ на это в июне 2018 года ЕС ввел ответные пошлины (так называемые меры по сбалансированию ситуации) на экспорт из США на сумму 2,8 миллиарда евро.Остальные меры, охватывающие экспорт из Штатов в союз на сумму до 3,6 миллиарда евро, должны были вступить в силу 1 июня 2021 года. ЕС приостановил действие этих мер до 1 декабря 2021 года, чтобы дать сторонам возможность найти решение проблеме."После сегодняшнего заявления США действие всех этих мер (Евросоюза - ред.) будет приостановлено", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211031/poshliny-1757099701.html

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сша, еврокомиссия, евросоюз, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлины