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В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар
В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар - РИА Новости, 31.10.2021
В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар
В Японии молодой человек напал с ножом на пассажиров в поезде, передает агентство Киодо. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:12
2021-10-31T15:12
2021-10-31T18:03
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ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. В Японии молодой человек напал с ножом на пассажиров в поезде, передает агентство Киодо.Инцидент произошел в городе Тёфу в столичной префектуре, на линии железнодорожной компании "Кэйо". В одном из вагонов пассажир начал размахивать ножом, а затем разлил горючую жидкость и поджег ее. Сообщается также, что он разлил соляную кислоту.По сведениям телеканала NHK, пострадали шесть человек, один из них "без признаков жизни". Киодо пишет, что пострадавших не менее 15.Поезд остановили на станции Кокурё, там дежурят шесть автомобилей скорой помощи. Нападавшего задержали.
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в мире, токио, япония
15:12 31.10.2021 (обновлено: 18:03 31.10.2021)
В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар
В Токио не менее 15 человек пострадали при нападении в поезде