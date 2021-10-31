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Убийцу выгнали из зала суда за мяуканье. Видео
Обвиняемого в убийстве выгнали из зала суда за мяуканье - РИА Новости, 31.10.2021
Убийцу выгнали из зала суда за мяуканье. Видео
Жителя Аргентины Николаса Хиля Перега, обвиняемого в убийстве, выгнали из зала суда за мяуканье, сообщает Reuters. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:03
2021-10-31T09:03
2021-10-31T11:12
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аргентина
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жителя Аргентины Николаса Хиля Перега, обвиняемого в убийстве, выгнали из зала суда за мяуканье, сообщает Reuters.На видео с заседания слышно, как подсудимый громко кричит "мяу!" и продолжает это делать, даже когда его выводят."Господин Хиль Перег, перед тем как в зал вошли присяжные, я предупредила вас, что, если вы желаете оставаться в зале суда, вам необходимо соблюдать тишину", — сказала судья Лаура Гуахардо прежде чем удалить обвиняемого.Инцидент произошел в городе Мендоса. Перега, выходца из Израиля, обвиняют в убийстве матери и тети, прилетевших к нему на отдых в 2019 году.Ранее он обращался к судье с просьбой привезти в психиатрическую лечебницу, где он содержится, его домашних котов.Местные СМИ сообщают, что адвокаты планируют добиться признания Перега невменяемым.
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в мире, мендоса (город), аргентина
09:03 31.10.2021 (обновлено: 11:12 31.10.2021)
Обвиняемого в убийстве выгнали из зала суда за мяуканье
В Аргентине обвиняемого в двойном убийстве изгнали из зала суда за мяуканье
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Жителя Аргентины Николаса Хиля Перега, обвиняемого в убийстве, выгнали из зала суда за мяуканье, сообщает Reuters
.
На видео с заседания слышно, как подсудимый громко кричит "мяу!" и продолжает это делать, даже когда его выводят.
"Господин Хиль Перег, перед тем как в зал вошли присяжные, я предупредила вас, что, если вы желаете оставаться в зале суда, вам необходимо соблюдать тишину", — сказала судья Лаура Гуахардо прежде чем удалить обвиняемого.
Инцидент произошел в городе Мендоса
. Перега, выходца из Израиля, обвиняют в убийстве матери и тети, прилетевших к нему на отдых в 2019 году.
Ранее он обращался к судье с просьбой привезти в психиатрическую лечебницу, где он содержится, его домашних котов.
Местные СМИ сообщают, что адвокаты планируют добиться признания Перега невменяемым.