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Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка
Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка - РИА Новости, 31.10.2021
Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка
Мать брошенного в метро Москвы ребенка найдена, ее пригласили в полицию, где вернут сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:40
2021-10-31T19:40
2021-10-31T23:18
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мать брошенного в метро Москвы ребенка найдена, ее пригласили в полицию, где вернут сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро "Строгино", его личность устанавливают полицейские. Позже в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские нашли отца ребенка, он был доставлен в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения."Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка", — сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина была на работе, откуда сейчас едет забирать сына.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
19:40 31.10.2021 (обновлено: 23:18 31.10.2021)
Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка
Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка, ее пригласили в отдел полиции
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Мать брошенного в метро Москвы
ребенка найдена, ее пригласили в полицию, где вернут сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро "Строгино", его личность устанавливают полицейские. Позже в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские нашли отца ребенка, он был доставлен в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения.
"Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка", — сказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина была на работе, откуда сейчас едет забирать сына.