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Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка

Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка - РИА Новости, 31.10.2021

Полиция нашла мать брошенного в московском метро ребенка

Мать брошенного в метро Москвы ребенка найдена, ее пригласили в полицию, где вернут сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:40

2021-10-31T19:40

2021-10-31T23:18

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мать брошенного в метро Москвы ребенка найдена, ее пригласили в полицию, где вернут сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро "Строгино", его личность устанавливают полицейские. Позже в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что полицейские нашли отца ребенка, он был доставлен в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения."Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка", — сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина была на работе, откуда сейчас едет забирать сына.

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2021

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происшествия, москва, россия