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https://ria.ru/20211031/makron-1757121201.html
Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном
Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном - РИА Новости, 31.10.2021
Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном
Франция не хочет эскалации с Великобританией вопросу лицензий на рыболовство, но мяч на стороне Лондона, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T20:53
2021-10-31T21:04
в мире
париж
лондон
франция
большая двадцатка
евросоюз
борис джонсон
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция не хочет эскалации с Великобританией вопросу лицензий на рыболовство, но мяч на стороне Лондона, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я не хочу никакой эскалации, но надо относиться серьезно. Мы работаем на протяжении девяти месяцев", - сказал Макрон на пресс-конференции саммита G20 в Риме.Он указал на то, что какие-то лицензии были выданы Великобританией французских рыбакам, а какие-то нет по причинам, которые все еще не понятны."Правительство Франции и Евросоюз стали говорить, что если вы остаётесь с такой позицией, будут введены ответные меры. Я не хочу, чтобы мы дошли до ответных мер, поскольку это не принесёт ничего нашим рыболовам. Лучше найти соглашение, чтобы наши рыболовы смогли работать", - подчеркнул французский лидер.Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Великобритании в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника."Мы (с Великобританией) являемся союзниками в рамках Североатлантического договора. В этом смысле договор AUKUS не проявил поведение союзника… И я сказал об этом премьер-министру (Борису Джонсону), я думаю, он это признал", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.По словам Макрона, на его встрече с премьер-министром Борисом Джонсоном на полях саммита G20 в воскресенье было решено, что будут сделано предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время."Это и я называю деэскалацией, и это мы обсудили тет-а-тет (с Джонсоном - ред.)", - указал французский лидер."Мы передали команде премьер-министра Джонсона документ, утверждающий эту методику. Сейчас мяч - на их стороне. Если Великобритания не совершит никаких очевидных действий, меры, которые предусмотрены со 2 ноября, должны быть введены", - заявил Макрон.Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по выдаче лицензий французским рыбакам, и намерены рассмотреть возможность ответных мер.Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнёра". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом.В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.
https://ria.ru/20211030/dzhonson-1757022625.html
https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html
https://ria.ru/20210925/voyna-1751703021.html
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в мире, париж, лондон, франция, большая двадцатка, евросоюз, борис джонсон, эммануэль макрон
20:53 31.10.2021 (обновлено: 21:04 31.10.2021)
 
Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном

Макрон: Франция не хочет эскалации по лицензиям на рыболовство, но мяч на стороне Лондона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция не хочет эскалации с Великобританией вопросу лицензий на рыболовство, но мяч на стороне Лондона, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я не хочу никакой эскалации, но надо относиться серьезно. Мы работаем на протяжении девяти месяцев", - сказал Макрон на пресс-конференции саммита G20 в Риме.
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Он указал на то, что какие-то лицензии были выданы Великобританией французских рыбакам, а какие-то нет по причинам, которые все еще не понятны.
"Правительство Франции и Евросоюз стали говорить, что если вы остаётесь с такой позицией, будут введены ответные меры. Я не хочу, чтобы мы дошли до ответных мер, поскольку это не принесёт ничего нашим рыболовам. Лучше найти соглашение, чтобы наши рыболовы смогли работать", - подчеркнул французский лидер.
Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Великобритании в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника.
"Мы (с Великобританией) являемся союзниками в рамках Североатлантического договора. В этом смысле договор AUKUS не проявил поведение союзника… И я сказал об этом премьер-министру (Борису Джонсону), я думаю, он это признал", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.
По словам Макрона, на его встрече с премьер-министром Борисом Джонсоном на полях саммита G20 в воскресенье было решено, что будут сделано предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
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"Это и я называю деэскалацией, и это мы обсудили тет-а-тет (с Джонсоном - ред.)", - указал французский лидер.
"Мы передали команде премьер-министра Джонсона документ, утверждающий эту методику. Сейчас мяч - на их стороне. Если Великобритания не совершит никаких очевидных действий, меры, которые предусмотрены со 2 ноября, должны быть введены", - заявил Макрон.
Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по выдаче лицензий французским рыбакам, и намерены рассмотреть возможность ответных мер.
Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнёра". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом.
В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.
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Франция объявляет Британии новую рыбную войну
 
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