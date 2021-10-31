https://ria.ru/20211031/makron-1757121201.html

Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном

Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном - РИА Новости, 31.10.2021

Макрон рассказал о сложных переговорах с Джонсоном

Франция не хочет эскалации с Великобританией вопросу лицензий на рыболовство, но мяч на стороне Лондона, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T20:53

2021-10-31T20:53

2021-10-31T21:04

в мире

париж

лондон

франция

большая двадцатка

евросоюз

борис джонсон

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755868978_0:71:3078:1802_1920x0_80_0_0_6952f4c8a858a51e7b2ce9d04b9b0aa6.jpg

ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Франция не хочет эскалации с Великобританией вопросу лицензий на рыболовство, но мяч на стороне Лондона, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я не хочу никакой эскалации, но надо относиться серьезно. Мы работаем на протяжении девяти месяцев", - сказал Макрон на пресс-конференции саммита G20 в Риме.Он указал на то, что какие-то лицензии были выданы Великобританией французских рыбакам, а какие-то нет по причинам, которые все еще не понятны."Правительство Франции и Евросоюз стали говорить, что если вы остаётесь с такой позицией, будут введены ответные меры. Я не хочу, чтобы мы дошли до ответных мер, поскольку это не принесёт ничего нашим рыболовам. Лучше найти соглашение, чтобы наши рыболовы смогли работать", - подчеркнул французский лидер.Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Великобритании в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника."Мы (с Великобританией) являемся союзниками в рамках Североатлантического договора. В этом смысле договор AUKUS не проявил поведение союзника… И я сказал об этом премьер-министру (Борису Джонсону), я думаю, он это признал", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.По словам Макрона, на его встрече с премьер-министром Борисом Джонсоном на полях саммита G20 в воскресенье было решено, что будут сделано предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время."Это и я называю деэскалацией, и это мы обсудили тет-а-тет (с Джонсоном - ред.)", - указал французский лидер."Мы передали команде премьер-министра Джонсона документ, утверждающий эту методику. Сейчас мяч - на их стороне. Если Великобритания не совершит никаких очевидных действий, меры, которые предусмотрены со 2 ноября, должны быть введены", - заявил Макрон.Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по выдаче лицензий французским рыбакам, и намерены рассмотреть возможность ответных мер.Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнёра". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом.В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.

https://ria.ru/20211030/dzhonson-1757022625.html

https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html

https://ria.ru/20210925/voyna-1751703021.html

париж

лондон

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, лондон, франция, большая двадцатка, евросоюз, борис джонсон, эммануэль макрон