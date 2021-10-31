18:18 31.10.2021 (обновлено: 19:30 31.10.2021)
Лавров и глава МИД Италии обсудили Ливию и Афганистан на полях G20
Главы МИД России и Италии обсудили ситуацию в Ливии и Афганистане на полях саммита G20
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Риме
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с итальянским коллегой Луиджи ди Майо в Риме "на полях" проводимого итальянским председательством саммита "Группы двадцати", сообщил МИД РФ, стороны обсудили ситуацию в Афганистане и Ливии и другие актуальные темы.
В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-итальянских отношений. С обеих сторон подчеркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтвержден настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсужден график политических контактов на предстоящий период.
"В рамках обмена мнениями по международной повестке дня отмечена роль Италии в качестве председателя "Группы двадцати". Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в том числе в преддверии намеченных в стране выборов", - сообщил МИД РФ.
Лавров 30-31 октября принимал участие в саммите G20 в Риме, провел ряд двусторонних встреч.
В начале августа талибы (террористическая организация "Талибан"*, запрещена в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
* Запрещенная в России террористическая организация
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