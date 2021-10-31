https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757075434.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 31.10.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:34
2021-10-31T11:34
2021-10-31T11:34
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7603, 2. Санкт-Петербург - 3597, 3. Московская область - 2737", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 37, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 18.
https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757074984.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7603