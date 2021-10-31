https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757075434.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 31.10.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:34

2021-10-31T11:34

2021-10-31T11:34

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7603, 2. Санкт-Петербург - 3597, 3. Московская область - 2737", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 37, Чукотском автономном округе - 19, Ненецком автономном округе - 18.

https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757074984.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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