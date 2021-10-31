https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757075217.html
В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 27 115 человек после COVID-19, за все время - 7 358 539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:33
2021-10-31T11:33
2021-10-31T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631655_0:23:3070:1750_1920x0_80_0_0_f8ba29212f7919b76f5b8d9ab561d96c.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 115 человек после COVID-19, за все время - 7 358 539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 115 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 358 539", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5050 человек, в Подмосковье - 2574, в Санкт-Петербурге - 1884.
https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631655_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd94330b88f723dff30dfd59ad2e84e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия
В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19, за все время — 7 358 539