https://ria.ru/20211031/konventsiya-1756840004.html

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - РИА Новости, 31.10.2021

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) – международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T01:31

2021-10-31T01:31

2021-10-31T01:31

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Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) – международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата.Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года.В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.Рамочная конвенция ООН об изменении климата стала первым международным соглашением, направленным на борьбу с глобальным изменением климата и его последствиями. Конечная цель РКИК состоит в том, чтобы "добиться…стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему" и, тем самым, предотвратить глобальные изменения в атмосфере. Причем, "такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющее не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе".РКИК определяет только общие принципы, обязательства для сторон конвенции и основные направления деятельности по решению проблемы изменения климата, в частности, там отмечается, что:Вместе с тем, РКИК предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, с учетом различных социально-экономических условий стран. Причем, признается, что основную ответственность за антропогенные изменения климата несут промышленно развитые страны, поэтому они должны играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями.В этой связи на промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой РКИК налагает дополнительные обязательства:Верховным органом конвенции является Конференция сторон (КС). Участники КС – представители всех стран, являющихся сторонами РКИК ООН.КС собирается ежегодно для обзора хода реализации сторонами положений, закрепленных в конвенции, с точки зрения достижения ее конечной цели, рассмотрения последних научных выводов по проблеме изменения климата и наилучших практик по разработке и внедрению политики и мер, направленных на смягчение последствий климатических изменений и адаптацию к ним. На основании этого обзора КС принимает соответствующие решения по усовершенствованию положений конвенции для стимулирования реализации сторонами своих обязательств и о проведении переговоров по новым обязательствам.Созданы также Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (дает рекомендации по технологическим и методологическим вопросам) и Вспомогательный орган по осуществлению (оценивает ход реализации конвенции, занимается финансовыми и административными вопросами).Текущую работу выполняет секретариат (штаб-квартира – в городе Бонн, Германия) во главе с исполнительным секретарем (с июля 2016 года – Патриция Эспиноза). Первая конференция по изменению климата состоялась в Берлине в 1995 году. На третьей конференции в 1997 году в Японии в дополнение к рамочной конвенции был принят Киотский протокол, определяющий условия и механизмы сокращения выбросов парниковых газов (вступил в силу в 2005 году). Протокол ратифицировали 191 страна и ЕС. В 2012 году протокол был продлен до 2020 года. По итогам 21-й конференции РКИК ООН в Париже 12 декабря 2015 года было принято Парижское соглашение по климату, которое впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Его долгосрочная цель – ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов Цельсия, предпочтительно до 1,5 градусов Цельсия, по сравнению с доиндустриальными уровнями. Парижское соглашение по климату пришло на смену действовавшему Киотскому протоколу, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его подписали 195 стран и объединений (Евросоюз).26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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