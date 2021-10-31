Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/konventsiya-1756840004.html
Рамочная конвенция ООН об изменении климата
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - РИА Новости, 31.10.2021
Рамочная конвенция ООН об изменении климата
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) – международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T01:31
2021-10-31T01:31
справки
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756834225_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d318cd08f3b50c8706e3ef3e369ede64.jpg
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) – международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата.Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года.В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.Рамочная конвенция ООН об изменении климата стала первым международным соглашением, направленным на борьбу с глобальным изменением климата и его последствиями. Конечная цель РКИК состоит в том, чтобы "добиться…стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему" и, тем самым, предотвратить глобальные изменения в атмосфере. Причем, "такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющее не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе".РКИК определяет только общие принципы, обязательства для сторон конвенции и основные направления деятельности по решению проблемы изменения климата, в частности, там отмечается, что:Вместе с тем, РКИК предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, с учетом различных социально-экономических условий стран. Причем, признается, что основную ответственность за антропогенные изменения климата несут промышленно развитые страны, поэтому они должны играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями.В этой связи на промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой РКИК налагает дополнительные обязательства:Верховным органом конвенции является Конференция сторон (КС). Участники КС – представители всех стран, являющихся сторонами РКИК ООН.КС собирается ежегодно для обзора хода реализации сторонами положений, закрепленных в конвенции, с точки зрения достижения ее конечной цели, рассмотрения последних научных выводов по проблеме изменения климата и наилучших практик по разработке и внедрению политики и мер, направленных на смягчение последствий климатических изменений и адаптацию к ним. На основании этого обзора КС принимает соответствующие решения по усовершенствованию положений конвенции для стимулирования реализации сторонами своих обязательств и о проведении переговоров по новым обязательствам.Созданы также Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (дает рекомендации по технологическим и методологическим вопросам) и Вспомогательный орган по осуществлению (оценивает ход реализации конвенции, занимается финансовыми и административными вопросами).Текущую работу выполняет секретариат (штаб-квартира – в городе Бонн, Германия) во главе с исполнительным секретарем (с июля 2016 года – Патриция Эспиноза). Первая конференция по изменению климата состоялась в Берлине в 1995 году. На третьей конференции в 1997 году в Японии в дополнение к рамочной конвенции был принят Киотский протокол, определяющий условия и механизмы сокращения выбросов парниковых газов (вступил в силу в 2005 году). Протокол ратифицировали 191 страна и ЕС. В 2012 году протокол был продлен до 2020 года. По итогам 21-й конференции РКИК ООН в Париже 12 декабря 2015 года было принято Парижское соглашение по климату, которое впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Его долгосрочная цель – ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов Цельсия, предпочтительно до 1,5 градусов Цельсия, по сравнению с доиндустриальными уровнями. Парижское соглашение по климату пришло на смену действовавшему Киотскому протоколу, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его подписали 195 стран и объединений (Евросоюз).26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания).Материал подготовлен на основе информации открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756834225_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e437fac6523675e9063b6a17f7ca825d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, оон
01:31 31.10.2021
 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Scott Heppell
Читать ria.ru в
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) – международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата.
Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года.
В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата стала первым международным соглашением, направленным на борьбу с глобальным изменением климата и его последствиями.
Конечная цель РКИК состоит в том, чтобы "добиться…стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему" и, тем самым, предотвратить глобальные изменения в атмосфере. Причем, "такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющее не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе".
РКИК определяет только общие принципы, обязательства для сторон конвенции и основные направления деятельности по решению проблемы изменения климата, в частности, там отмечается, что:
  • РКИК предусматривает необходимость учета выбросов и абсорбции парниковых газов сторонами Конвенции. Данные о зарегистрированных ежегодных выбросах и абсорбции парниковых газов должны регулярно предоставляться в Секретариат РКИК в виде ежегодных отчетов об их инвентаризации – кадастров.
  • Стороны обязаны формулировать, осуществлять, публиковать и регулярно обновлять национальные программы по смягчению последствий изменения климата путем сокращения антропогенных и абсорбции парниковых газов, а также осуществлять меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата.
  • Стороны обязаны представлять на периодической основе общее описание принятых или предусмотренных мер по осуществлению конвенции.
Вместе с тем, РКИК предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, с учетом различных социально-экономических условий стран. Причем, признается, что основную ответственность за антропогенные изменения климата несут промышленно развитые страны, поэтому они должны играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями.
В этой связи на промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой РКИК налагает дополнительные обязательства:
  • Каждая из указанных сторон конвенции должна проводить национальную политику и принимать соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих антропогенных выбросов парниковых газов, защиты и повышения качества своих поглотителей парниковых газов, демонстрируя, таким образом, лидерство в этой области для остальных стран.
  • Стороны должны представлять на периодической основе подробную информацию о своих политике и мерах, а также о прогнозируемых в связи с ними антропогенных выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.
  • Стороны, входящие в приложение II к РКИК (развитые страны), обязаны предоставлять финансовую и иную помощь развивающимся странам для выполнения ими своих обязательств по конвенции, учитывая при этом их конкретные потребности и особенности их социально-экономического развития.
Верховным органом конвенции является Конференция сторон (КС). Участники КС – представители всех стран, являющихся сторонами РКИК ООН.
КС собирается ежегодно для обзора хода реализации сторонами положений, закрепленных в конвенции, с точки зрения достижения ее конечной цели, рассмотрения последних научных выводов по проблеме изменения климата и наилучших практик по разработке и внедрению политики и мер, направленных на смягчение последствий климатических изменений и адаптацию к ним. На основании этого обзора КС принимает соответствующие решения по усовершенствованию положений конвенции для стимулирования реализации сторонами своих обязательств и о проведении переговоров по новым обязательствам.
Созданы также Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (дает рекомендации по технологическим и методологическим вопросам) и Вспомогательный орган по осуществлению (оценивает ход реализации конвенции, занимается финансовыми и административными вопросами).
Текущую работу выполняет секретариат (штаб-квартира – в городе Бонн, Германия) во главе с исполнительным секретарем (с июля 2016 года – Патриция Эспиноза).
Первая конференция по изменению климата состоялась в Берлине в 1995 году. На третьей конференции в 1997 году в Японии в дополнение к рамочной конвенции был принят Киотский протокол, определяющий условия и механизмы сокращения выбросов парниковых газов (вступил в силу в 2005 году). Протокол ратифицировали 191 страна и ЕС. В 2012 году протокол был продлен до 2020 года.
По итогам 21-й конференции РКИК ООН в Париже 12 декабря 2015 года было принято Парижское соглашение по климату, которое впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Его долгосрочная цель – ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов Цельсия, предпочтительно до 1,5 градусов Цельсия, по сравнению с доиндустриальными уровнями.
Парижское соглашение по климату пришло на смену действовавшему Киотскому протоколу, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его подписали 195 стран и объединений (Евросоюз).
26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок
12:10В Москве на ИВЛ находится 749 человек
12:08МХАТ отменил спектакль с Бузовой
11:52Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19
11:51На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
11:44Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве
11:41СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
11:37Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:35В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
11:34Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:33В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
11:32В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:18Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"
11:17Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
11:15В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
11:11Представитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в Афганистане
11:03Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
10:58В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
10:49В Красноярске нашли тело подростка
10:46В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
Лента новостейМолния
Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срокВ Москве на ИВЛ находится 749 человек МХАТ отменил спектакль с БузовойМурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиковОпубликовано видео с места убийства двух девочек в ТувеСК раскрыл подробности убийства двух девочек в ТувеНазван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ России за сутки умерли 1158 больных COVID-19Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомАстронавтов NASA попросили "ходить под себя"Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование местВ Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над СинаемПредставитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в АфганистанеМишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздникомВ Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отелеВ Красноярске нашли тело подросткаВ Астраханской области утонула пятилетняя девочка