Рамочная конвенция ООН об изменении климата
© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
© AP Photo / Scott Heppell
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) – международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата.
Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года.
В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата стала первым международным соглашением, направленным на борьбу с глобальным изменением климата и его последствиями.
Конечная цель РКИК состоит в том, чтобы "добиться…стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему" и, тем самым, предотвратить глобальные изменения в атмосфере. Причем, "такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющее не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе".
РКИК определяет только общие принципы, обязательства для сторон конвенции и основные направления деятельности по решению проблемы изменения климата, в частности, там отмечается, что:
- —РКИК предусматривает необходимость учета выбросов и абсорбции парниковых газов сторонами Конвенции. Данные о зарегистрированных ежегодных выбросах и абсорбции парниковых газов должны регулярно предоставляться в Секретариат РКИК в виде ежегодных отчетов об их инвентаризации – кадастров.
- —Стороны обязаны формулировать, осуществлять, публиковать и регулярно обновлять национальные программы по смягчению последствий изменения климата путем сокращения антропогенных и абсорбции парниковых газов, а также осуществлять меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата.
- —Стороны обязаны представлять на периодической основе общее описание принятых или предусмотренных мер по осуществлению конвенции.
Вместе с тем, РКИК предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, с учетом различных социально-экономических условий стран. Причем, признается, что основную ответственность за антропогенные изменения климата несут промышленно развитые страны, поэтому они должны играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями.
В этой связи на промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой РКИК налагает дополнительные обязательства:
- —Каждая из указанных сторон конвенции должна проводить национальную политику и принимать соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих антропогенных выбросов парниковых газов, защиты и повышения качества своих поглотителей парниковых газов, демонстрируя, таким образом, лидерство в этой области для остальных стран.
- —Стороны должны представлять на периодической основе подробную информацию о своих политике и мерах, а также о прогнозируемых в связи с ними антропогенных выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.
- —Стороны, входящие в приложение II к РКИК (развитые страны), обязаны предоставлять финансовую и иную помощь развивающимся странам для выполнения ими своих обязательств по конвенции, учитывая при этом их конкретные потребности и особенности их социально-экономического развития.
Верховным органом конвенции является Конференция сторон (КС). Участники КС – представители всех стран, являющихся сторонами РКИК ООН.
КС собирается ежегодно для обзора хода реализации сторонами положений, закрепленных в конвенции, с точки зрения достижения ее конечной цели, рассмотрения последних научных выводов по проблеме изменения климата и наилучших практик по разработке и внедрению политики и мер, направленных на смягчение последствий климатических изменений и адаптацию к ним. На основании этого обзора КС принимает соответствующие решения по усовершенствованию положений конвенции для стимулирования реализации сторонами своих обязательств и о проведении переговоров по новым обязательствам.
Созданы также Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (дает рекомендации по технологическим и методологическим вопросам) и Вспомогательный орган по осуществлению (оценивает ход реализации конвенции, занимается финансовыми и административными вопросами).
Текущую работу выполняет секретариат (штаб-квартира – в городе Бонн, Германия) во главе с исполнительным секретарем (с июля 2016 года – Патриция Эспиноза).
Первая конференция по изменению климата состоялась в Берлине в 1995 году. На третьей конференции в 1997 году в Японии в дополнение к рамочной конвенции был принят Киотский протокол, определяющий условия и механизмы сокращения выбросов парниковых газов (вступил в силу в 2005 году). Протокол ратифицировали 191 страна и ЕС. В 2012 году протокол был продлен до 2020 года.
По итогам 21-й конференции РКИК ООН в Париже 12 декабря 2015 года было принято Парижское соглашение по климату, которое впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Его долгосрочная цель – ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов Цельсия, предпочтительно до 1,5 градусов Цельсия, по сравнению с доиндустриальными уровнями.
Парижское соглашение по климату пришло на смену действовавшему Киотскому протоколу, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его подписали 195 стран и объединений (Евросоюз).
26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания).
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