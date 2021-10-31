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В Сочи усилили контроль за ресторанами на период нерабочих дней

В Сочи усилили контроль за ресторанами на период нерабочих дней - РИА Новости, 31.10.2021

В Сочи усилили контроль за ресторанами на период нерабочих дней

Мониторинговые группы усилили контроль за сочинскими ресторанами, которые в период нерабочих дней будут принимать гостей только по QR-коду, уже были выявлены... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:20

2021-10-31T14:20

2021-10-31T14:20

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общество

краснодарский край

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здоровье - общество

вениамин кондратьев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Мониторинговые группы усилили контроль за сочинскими ресторанами, которые в период нерабочих дней будут принимать гостей только по QR-коду, уже были выявлены более трех нарушений, сообщает пресс-служба горадминистрации.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения Краснодарского края будет возможен по QR-коду, либо со справкой для переболевших коронавирусом, а массовые мероприятия вовсе приостановят."Мониторинговые группы усилят работу во время действия дополнительных ограничительных мер", - приводятся в релизе слова начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрея Никончука.При этом отмечается, что в ходе рейдовых проверок было выявлено более трех нарушений."Сотрудники администрации Сочи провели мониторинг более 100 предприятий общественного питания во всех внутригородских районах города на предмет соблюдения антиковидных требований. Было выявлено четыре нарушения", - подчеркивается в сообщении.Ранее пресс-служба курорта также информировала, что также сократится и время работы ресторанов: теперь они будут работать с 6 утра и до 23 часов вечера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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