https://ria.ru/20211031/kiberbezopasnost-1757117378.html

СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности

СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности - РИА Новости, 31.10.2021

СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности

Источники газеты New York Times в американской администрации сообщили, что Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:44

2021-10-31T19:44

2021-10-31T22:14

в мире

сша

женева (город)

владимир путин

джо байден

кибербезопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Источники газеты New York Times в американской администрации сообщили, что Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны.Как отмечает газета, несколько недель назад после споров внутри разведки о том, сколько информации раскрывать, США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, "активно устраивающих атаки на США"."Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами", - говорится в сообщении.Газета также называет глубочайшими за последние годы "идущие переговоры по контролю над вооружениями".В Женеве 16 июня состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.

https://ria.ru/20211027/patrushev-1756510794.html

https://ria.ru/20211031/kiberprestupnost-1757096082.html

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, кибербезопасность, россия