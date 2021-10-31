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СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности
СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности - РИА Новости, 31.10.2021
СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности
Источники газеты New York Times в американской администрации сообщили, что Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:44
2021-10-31T22:14
в мире
сша
женева (город)
владимир путин
джо байден
кибербезопасность
россия
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Источники газеты New York Times в американской администрации сообщили, что Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны.Как отмечает газета, несколько недель назад после споров внутри разведки о том, сколько информации раскрывать, США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, "активно устраивающих атаки на США"."Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами", - говорится в сообщении.Газета также называет глубочайшими за последние годы "идущие переговоры по контролю над вооружениями".В Женеве 16 июня состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
https://ria.ru/20211027/patrushev-1756510794.html
https://ria.ru/20211031/kiberprestupnost-1757096082.html
сша
женева (город)
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в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, кибербезопасность, россия
19:44 31.10.2021 (обновлено: 22:14 31.10.2021)
 
СМИ раскрыли детали переговоров России и США по кибербезопасности

New York Times: Белый дом передал Кремлю имена киберпреступников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Источники газеты New York Times в американской администрации сообщили, что Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны.
"Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля", - говорится в сообщении на сайте издания.
Как отмечает газета, несколько недель назад после споров внутри разведки о том, сколько информации раскрывать, США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, "активно устраивающих атаки на США".
"Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами", - говорится в сообщении.
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Газета также называет глубочайшими за последние годы "идущие переговоры по контролю над вооружениями".
В Женеве 16 июня состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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