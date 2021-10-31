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СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии
СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии - РИА Новости, 01.11.2021
СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии
В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, в ней находился один человек, экскурсовод, который погиб на месте,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T18:31
2021-11-01T11:44
чехия
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ПРАГА, 31 окт – РИА Новости. В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, в ней находился один человек, экскурсовод, который погиб на месте, пассажиры из параллельной кабины с помощью пожарных были благополучно эвакуированы на наземную станцию, никто из них не пострадал, сообщило Чешское ТВ.Данная канатная дорога, ведущая на гору Йештед, высота которой 1012 метров над уровнем моря, является старейшей в Чехии, она находится в эксплуатации с 1933 года. Авария кабины здесь произошла впервые. В 2020 году этой дорогой воспользовались для подъема на Йештед 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования на канатной дороге.Полиция вместе с пожарными и представителями горно-спасательной службы приступила к выяснению причин аварии.
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чехия
18:31 31.10.2021 (обновлено: 11:44 01.11.2021)
 
СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии

Чешское ТВ: на северо-западе Чехии оборвалась кабина канатной дороги, один человек погиб

© REUTERS / David W CernyСотрудники полиции и спасательной службы на месте падения кабины подвесной канатной дороги в районе горы Йештед в Чехии
Сотрудники полиции и спасательной службы на месте падения кабины подвесной канатной дороги в районе горы Йештед в Чехии - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ПРАГА, 31 окт – РИА Новости. В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, в ней находился один человек, экскурсовод, который погиб на месте, пассажиры из параллельной кабины с помощью пожарных были благополучно эвакуированы на наземную станцию, никто из них не пострадал, сообщило Чешское ТВ.
"Находившийся в спускавшейся с горы Йештед и упавшей кабине экскурсовод погиб на месте, в параллельной кабине, которая поднималась на гору, находилось около 15 человек, с помощью пожарных они были доставлены на наземную станцию, никто не пострадал. Поскольку эти люди перенесли шок, с ними, по словам представителя управления пожарной охраны Давида Коржинка, работают медики-психологи", - говорится в сообщении.
Данная канатная дорога, ведущая на гору Йештед, высота которой 1012 метров над уровнем моря, является старейшей в Чехии, она находится в эксплуатации с 1933 года. Авария кабины здесь произошла впервые. В 2020 году этой дорогой воспользовались для подъема на Йештед 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования на канатной дороге.
Полиция вместе с пожарными и представителями горно-спасательной службы приступила к выяснению причин аварии.
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