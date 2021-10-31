https://ria.ru/20211031/kanatka-1757110009.html

СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии

СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии - РИА Новости, 01.11.2021

СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии

В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, в ней находился один человек, экскурсовод, который погиб на месте,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T18:31

2021-10-31T18:31

2021-11-01T11:44

чехия

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ПРАГА, 31 окт – РИА Новости. В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, в ней находился один человек, экскурсовод, который погиб на месте, пассажиры из параллельной кабины с помощью пожарных были благополучно эвакуированы на наземную станцию, никто из них не пострадал, сообщило Чешское ТВ.Данная канатная дорога, ведущая на гору Йештед, высота которой 1012 метров над уровнем моря, является старейшей в Чехии, она находится в эксплуатации с 1933 года. Авария кабины здесь произошла впервые. В 2020 году этой дорогой воспользовались для подъема на Йештед 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования на канатной дороге.Полиция вместе с пожарными и представителями горно-спасательной службы приступила к выяснению причин аварии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/kavaleze-1595697064.html

чехия

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чехия