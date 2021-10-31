18:31 31.10.2021 (обновлено: 11:44 01.11.2021)
СМИ сообщили о ЧП на подвесной канатной дороге в Чехии
Чешское ТВ: на северо-западе Чехии оборвалась кабина канатной дороги, один человек погиб
© REUTERS / David W CernyСотрудники полиции и спасательной службы на месте падения кабины подвесной канатной дороги в районе горы Йештед в Чехии
ПРАГА, 31 окт – РИА Новости. В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, в ней находился один человек, экскурсовод, который погиб на месте, пассажиры из параллельной кабины с помощью пожарных были благополучно эвакуированы на наземную станцию, никто из них не пострадал, сообщило Чешское ТВ.
"Находившийся в спускавшейся с горы Йештед и упавшей кабине экскурсовод погиб на месте, в параллельной кабине, которая поднималась на гору, находилось около 15 человек, с помощью пожарных они были доставлены на наземную станцию, никто не пострадал. Поскольку эти люди перенесли шок, с ними, по словам представителя управления пожарной охраны Давида Коржинка, работают медики-психологи", - говорится в сообщении.
Данная канатная дорога, ведущая на гору Йештед, высота которой 1012 метров над уровнем моря, является старейшей в Чехии, она находится в эксплуатации с 1933 года. Авария кабины здесь произошла впервые. В 2020 году этой дорогой воспользовались для подъема на Йештед 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования на канатной дороге.
Полиция вместе с пожарными и представителями горно-спасательной службы приступила к выяснению причин аварии.