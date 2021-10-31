https://ria.ru/20211031/italiya-1757084817.html
Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу
Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу - РИА Новости, 31.10.2021
Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу
Премьер-министр Марио Драги назвал борьбу с климатическими изменения главным вызовом современности, а ключом к сокращению выбросов в атмосферу - переход к... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:37
2021-10-31T13:37
2021-10-31T13:37
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большая двадцатка
марио драги
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Марио Драги назвал борьбу с климатическими изменения главным вызовом современности, а ключом к сокращению выбросов в атмосферу - переход к чистой энергии."Переход к чистой энергии является ключом к достижению необходимого сокращения выбросов парниковых газов, мы больше не можем это откладывать", - сказал он на сессии, посвященной роли частного сектора в борьбе с климатическими изменениями.По его словам, установленная цель по снижению температуры на 1,5 градуса подтверждена научным сообществом, которое сделало соответствующие предостережения.Последний отчет межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, отметил Драги, говорит о необходимости "немедленно, быстро и значительно сократить выбросы, чтобы избежать катастрофических последствий". Этот переход, добавил он, требует значительных усилий, в которых правительства должны поддержать своих граждан и предприятия.По его словам, правительства могут определить кратко- и долгосрочные цели для достижения политической и финансовой стабильности, но "они не могут сделать всего". Частные компании должны ускорить внедрение чистых технологий и инноваций.Перед началом второго дня саммита его участники совершили прогулку по историческому центру Риму. По сложившейся у туристов традиции они бросили в фонтан Треви монету в 1 евро.Воскресные сессии будут посвящены темам окружающей среды и устойчивого развития. Как сообщается, участники саммита близки с согласованию итогового коммюнике, в котором им предстоит сформулировать положения о приверженности борьбы с климатическими изменениями.
https://ria.ru/20211030/energetika-1756991495.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, рим, большая двадцатка, марио драги
Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу
Премьер Италии Драги призвал к значительному и быстрому сокращению выбросов в атмосферу
РИМ, 31 окт – РИА Новости.
Премьер-министр Марио Драги
назвал борьбу с климатическими изменения главным вызовом современности, а ключом к сокращению выбросов в атмосферу - переход к чистой энергии.
"Борьба с изменением климата - определяющий вызов нашего времени. Либо мы начнем действовать сейчас и справимся с издержками перехода, чтобы сделать нашу экономику более устойчивой, либо отложим решения, рискуя заплатить более высокую цену позже и потерпеть неудачу", - заявил он, открывая второй день работа саммита "большой двадцатки" в Риме.
"Переход к чистой энергии является ключом к достижению необходимого сокращения выбросов парниковых газов, мы больше не можем это откладывать", - сказал он на сессии, посвященной роли частного сектора в борьбе с климатическими изменениями.
По его словам, установленная цель по снижению температуры на 1,5 градуса подтверждена научным сообществом, которое сделало соответствующие предостережения.
Последний отчет межправительственной группы экспертов ООН
по изменению климата, отметил Драги, говорит о необходимости "немедленно, быстро и значительно сократить выбросы, чтобы избежать катастрофических последствий". Этот переход, добавил он, требует значительных усилий, в которых правительства должны поддержать своих граждан и предприятия.
По его словам, правительства могут определить кратко- и долгосрочные цели для достижения политической и финансовой стабильности, но "они не могут сделать всего". Частные компании должны ускорить внедрение чистых технологий и инноваций.
Перед началом второго дня саммита его участники совершили прогулку по историческому центру Риму
. По сложившейся у туристов традиции они бросили в фонтан Треви монету в 1 евро.
Воскресные сессии будут посвящены темам окружающей среды и устойчивого развития. Как сообщается, участники саммита близки с согласованию итогового коммюнике, в котором им предстоит сформулировать положения о приверженности борьбы с климатическими изменениями.