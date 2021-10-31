https://ria.ru/20211031/italiya-1757084817.html

Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу

Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу - РИА Новости, 31.10.2021

Премьер Италии призвал к сокращению выбросов в атмосферу

Премьер-министр Марио Драги назвал борьбу с климатическими изменения главным вызовом современности, а ключом к сокращению выбросов в атмосферу - переход к... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:37

2021-10-31T13:37

2021-10-31T13:37

в мире

оон

рим

большая двадцатка

марио драги

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Марио Драги назвал борьбу с климатическими изменения главным вызовом современности, а ключом к сокращению выбросов в атмосферу - переход к чистой энергии."Переход к чистой энергии является ключом к достижению необходимого сокращения выбросов парниковых газов, мы больше не можем это откладывать", - сказал он на сессии, посвященной роли частного сектора в борьбе с климатическими изменениями.По его словам, установленная цель по снижению температуры на 1,5 градуса подтверждена научным сообществом, которое сделало соответствующие предостережения.Последний отчет межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, отметил Драги, говорит о необходимости "немедленно, быстро и значительно сократить выбросы, чтобы избежать катастрофических последствий". Этот переход, добавил он, требует значительных усилий, в которых правительства должны поддержать своих граждан и предприятия.По его словам, правительства могут определить кратко- и долгосрочные цели для достижения политической и финансовой стабильности, но "они не могут сделать всего". Частные компании должны ускорить внедрение чистых технологий и инноваций.Перед началом второго дня саммита его участники совершили прогулку по историческому центру Риму. По сложившейся у туристов традиции они бросили в фонтан Треви монету в 1 евро.Воскресные сессии будут посвящены темам окружающей среды и устойчивого развития. Как сообщается, участники саммита близки с согласованию итогового коммюнике, в котором им предстоит сформулировать положения о приверженности борьбы с климатическими изменениями.

https://ria.ru/20211030/energetika-1756991495.html

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, рим, большая двадцатка, марио драги