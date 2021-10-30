https://ria.ru/20211030/zagryazneniya-1756970648.html

Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке

Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке - РИА Новости, 30.10.2021

Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке

Камчатская прокуратура проверяет информацию, опубликованную в социальных сетях, о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T06:46

2021-10-30T06:46

2021-10-30T06:46

происшествия

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Камчатская прокуратура проверяет информацию, опубликованную в социальных сетях, о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства."Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по размещенной средствами массовой информации и социальными сетями публикации о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы в краевой столице", - говорится в сообщении.Добавляется, что ведомство проверит соблюдение природоохранного законодательства, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211029/ukraina-1756876458.html

петропавловск-камчатский

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский