https://ria.ru/20211030/zagryazneniya-1756970648.html
Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке
Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке - РИА Новости, 30.10.2021
Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке
Камчатская прокуратура проверяет информацию, опубликованную в социальных сетях, о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T06:46
2021-10-30T06:46
2021-10-30T06:46
происшествия
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Камчатская прокуратура проверяет информацию, опубликованную в социальных сетях, о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства."Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по размещенной средствами массовой информации и социальными сетями публикации о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы в краевой столице", - говорится в сообщении.Добавляется, что ведомство проверит соблюдение природоохранного законодательства, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756876458.html
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происшествия, петропавловск-камчатский
Прокуратура проверит сообщения о загрязнении бухты на Камчатке
Прокуратура проверит информацию о загрязнении акватории Авачинской бухты на Камчатке
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Камчатская прокуратура проверяет информацию, опубликованную в социальных сетях, о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства.
"Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по размещенной средствами массовой информации и социальными сетями публикации о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы в краевой столице", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ведомство проверит соблюдение природоохранного законодательства, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.