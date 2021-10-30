https://ria.ru/20211030/yemen-1757037659.html
Источник: при взрыве возле аэропорта на юге Йемена погибли шесть человек
Источник: при взрыве возле аэропорта на юге Йемена погибли шесть человек - РИА Новости, 30.10.2021
Источник: при взрыве возле аэропорта на юге Йемена погибли шесть человек
В результате взрыва у международного аэропорта в йеменском Адене погибли шесть человек, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:41
2021-10-30T20:41
2021-10-30T21:03
в мире
йемен
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КАИР, 30 окт — РИА Новости. В результате взрыва у международного аэропорта в йеменском Адене погибли шесть человек, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности."Взрыв на главном въезде в аэропорт на востоке Адена стал причиной гибели шести человек. И не менее 12 граждан получили ранения", — добавила собеседник агентства.Пять раненых находятся в тяжелом состоянии. В результате кровопролитной гражданской войны, которая началась в 2014 году с приходом к власти в Йемене шиитских повстанцев из движения "Ансар Аллах", страна оказалась разделена на три части. Cевер контролируют хуситы, с которыми воюет армия международно признанного правительства Йемена. Власть на юге, в том числе во временной столице Адене, фактически захватили выступающие за отделение юга при поддержке ОАЭ сепаратисты. Под контролем правительства остаются только шесть из 22 провинций страны, за две из которых долгое время идут бои с хуситами.
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в мире, йемен
20:41 30.10.2021 (обновлено: 21:03 30.10.2021)
Источник: при взрыве возле аэропорта на юге Йемена погибли шесть человек
Источник: при взрыве возле аэропорта Адена на юге Йемена погибли шесть человек