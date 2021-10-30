https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html

Премьер Грузии надеется на мудрое решение народа в ходе местных выборов

Премьер Грузии надеется на мудрое решение народа в ходе местных выборов - РИА Новости, 30.10.2021

Премьер Грузии надеется на мудрое решение народа в ходе местных выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проголосовал во втором туре муниципальных выборов и выразил надежду, что народ сделает мудрый выбор в пользу мира и... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:58

2021-10-30T11:58

2021-10-30T11:58

в мире

грузия

тбилиси

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проголосовал во втором туре муниципальных выборов и выразил надежду, что народ сделает мудрый выбор в пользу мира и спокойствия."Я, конечно, голосовал за мирное развитие нашей страны. Наша страна и народ в первую очередь нуждаются в мире, спокойствии, спокойствии, стабильности, развитии и процветании, что является нашей общей национальной целью. Я верю, что наш народ примет еще одно мудрое решение и проголосует за стабильность в стране, а не за хаос, тревогу и поляризацию, исходящие от деструктивной оппозиции. Я верю, что завтра будет лучше, чем сегодня!" - заявил премьер журналистам.В субботу в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов. Второй тур проходит в пяти самоуправляемых городах, в том числе в Тбилиси, и 15 районах, где будут выбирать мэров, а в 24 избирательных округах – отдельных депутатов сакребуло (совещательный орган). Оппозиция и власти страны придают данным выборам особое значение, которое определяет качество доверия народа к действующему руководству.

https://ria.ru/20211030/saakashvili-1756987280.html

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили