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Нижегородская область
https://ria.ru/20211030/vodoprovod-1756998607.html
Магистральный водопровод ввели в эксплуатацию в поселке Ильино
Магистральный водопровод ввели в эксплуатацию в поселке Ильино - РИА Новости, 30.10.2021
Магистральный водопровод ввели в эксплуатацию в поселке Ильино
Магистральный водопровод, обеспечивающий качественной питьевой водой многоквартирные дома и социально значимые объекты, ввели в эксплуатацию в поселке Ильино... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:47
2021-10-30T13:47
нижегородская область
общество
володарский район
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Магистральный водопровод, обеспечивающий качественной питьевой водой многоквартирные дома и социально значимые объекты, ввели в эксплуатацию в поселке Ильино Володарского района, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Оборудование водонапорной башни в поселке Ильино вышло из строя в августе 2021 года в связи с понижением уровня грунтовых вод, вызванным засушливой погодой. В поселке был введен режим ЧС, организован подвоз воды для жителей."Глава местного самоуправления Володарского района направил обращение в правительство региона с просьбой оказать помощь. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из резервного фонда правительства было выделено финансирование в размере 4,9 миллиона рублей для прокладки магистрального водопровода от станции обезжелезивания в поселке Ильиногорске до поселка Ильино", - говорится в сообщении.Подрядчик приступил к работам в сентябре, в конце октября водопровод, протяженность которого составила около двух километров, был пущен в эксплуатацию.По словам главы местного самоуправления Володарского муниципального района Геннадия Щанникова, вопрос водоснабжения поселка Ильино остро стоял многие годы. "Был разработан не один проект, но их реализация оценивалась в значительные суммы… Наше обращение было встречено с пониманием в правительстве области, из резервного фонда нам были выделены средства, что позволило незамедлительно приступить к выполнению работ. Работа была совместная: инициатива снизу и поддержка сверху в итоге принесли желаемый результат для жителей", - отметил он.В свою очередь глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что качество водоснабжения имеет огромное значение для жизни каждого населенного пункта. "Инфраструктура, созданная десятилетия назад, нередко не справляется с задачами сегодняшнего дня. Решать подобные проблемы помогают, в частности, мероприятия национального проекта "Экология" и регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Появляется возможность задействовать и такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Главное, чтобы эта работа велась в системном режиме", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
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общество, володарский район, нижегородская область, глеб никитин
13:47 30.10.2021
 
Магистральный водопровод ввели в эксплуатацию в поселке Ильино

Магистральный водопровод ввели в эксплуатацию в нижегородском поселке Ильино

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Магистральный водопровод, обеспечивающий качественной питьевой водой многоквартирные дома и социально значимые объекты, ввели в эксплуатацию в поселке Ильино Володарского района, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Оборудование водонапорной башни в поселке Ильино вышло из строя в августе 2021 года в связи с понижением уровня грунтовых вод, вызванным засушливой погодой. В поселке был введен режим ЧС, организован подвоз воды для жителей.
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"Глава местного самоуправления Володарского района направил обращение в правительство региона с просьбой оказать помощь. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из резервного фонда правительства было выделено финансирование в размере 4,9 миллиона рублей для прокладки магистрального водопровода от станции обезжелезивания в поселке Ильиногорске до поселка Ильино", - говорится в сообщении.
Подрядчик приступил к работам в сентябре, в конце октября водопровод, протяженность которого составила около двух километров, был пущен в эксплуатацию.
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По словам главы местного самоуправления Володарского муниципального района Геннадия Щанникова, вопрос водоснабжения поселка Ильино остро стоял многие годы. "Был разработан не один проект, но их реализация оценивалась в значительные суммы… Наше обращение было встречено с пониманием в правительстве области, из резервного фонда нам были выделены средства, что позволило незамедлительно приступить к выполнению работ. Работа была совместная: инициатива снизу и поддержка сверху в итоге принесли желаемый результат для жителей", - отметил он.
В свою очередь глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что качество водоснабжения имеет огромное значение для жизни каждого населенного пункта. "Инфраструктура, созданная десятилетия назад, нередко не справляется с задачами сегодняшнего дня. Решать подобные проблемы помогают, в частности, мероприятия национального проекта "Экология" и регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Появляется возможность задействовать и такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Главное, чтобы эта работа велась в системном режиме", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
 
Нижегородская областьОбществоВолодарский районНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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