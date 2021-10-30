Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20211030/tula-1757039789.html
В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19
В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19
Власти Тульской области, где полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции больше половины взрослого населения, ввели дополнительные ограничительные меры... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T21:05
2021-10-30T21:05
тульская область
общество
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144794/98/1447949894_0:365:7000:4303_1920x0_80_0_0_f626165e92b3a17da44705b8fe74f3e0.jpg
ТУЛА, 30 окт - РИА Новости. Власти Тульской области, где полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции больше половины взрослого населения, ввели дополнительные ограничительные меры по распространению COVID-2019, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, в Тульской области приостановлена работа непродовольственных торговых объектов, запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов и заселения в гостиницы. Кроме того, введена обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей, увеличен уровень иммунизации коллективов с 60 до 80%."Принятый в регионе комплекс мер по стабилизации уровня заболеваемости и наращиванию темпов вакцинации, ответственное отношение жителей к своему здоровью позволят нам пройти пик заболеваемости и обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения", - приводят в пресс-службе слова зампреда областного правительства - министра здравоохранения Дмитрия Маркова.По информации пресс-службы, в регионе первый этап вакцинации прошли более 644 тысяч жителей, второй - более 600 тысяч. Темпы вакцинации за последние две недели выросли вдвое. Полностью привита половина взрослых жителей региона.В инфекционных госпиталях развернуто более 2000 коек, из них занято 1734. В субботу начал прием пациентов госпиталь в санатории "Слободка" на 170 коек. В случае необходимости будет развернуто еще 300 коек. Инфекционные стационары в полном объеме обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом. Увеличено количество эпидемиологических бригад скорой помощи для выездов к пациентам с симптомами COVID-19."Принятые меры в течение 10-12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости", - приводят в правительстве слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева.
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144794/98/1447949894_388:0:6612:4668_1920x0_80_0_0_10f18b6047f9d8823552fc3b6c80e91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
21:05 30.10.2021
 
В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19

Власти Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Fotolia / liiset
Читать ria.ru в
ТУЛА, 30 окт - РИА Новости. Власти Тульской области, где полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции больше половины взрослого населения, ввели дополнительные ограничительные меры по распространению COVID-2019, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, в Тульской области приостановлена работа непродовольственных торговых объектов, запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов и заселения в гостиницы. Кроме того, введена обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей, увеличен уровень иммунизации коллективов с 60 до 80%.
"Принятый в регионе комплекс мер по стабилизации уровня заболеваемости и наращиванию темпов вакцинации, ответственное отношение жителей к своему здоровью позволят нам пройти пик заболеваемости и обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения", - приводят в пресс-службе слова зампреда областного правительства - министра здравоохранения Дмитрия Маркова.
По информации пресс-службы, в регионе первый этап вакцинации прошли более 644 тысяч жителей, второй - более 600 тысяч. Темпы вакцинации за последние две недели выросли вдвое. Полностью привита половина взрослых жителей региона.
В инфекционных госпиталях развернуто более 2000 коек, из них занято 1734. В субботу начал прием пациентов госпиталь в санатории "Слободка" на 170 коек. В случае необходимости будет развернуто еще 300 коек. Инфекционные стационары в полном объеме обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом. Увеличено количество эпидемиологических бригад скорой помощи для выездов к пациентам с симптомами COVID-19.
"Принятые меры в течение 10-12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости", - приводят в правительстве слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева.
 
Тульская областьОбществоТульская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финики
03:38В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
03:31Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
03:15Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
03:13Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
03:07В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
03:04"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
02:58"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
02:43"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
02:35Россиян предупредили об опасности популярной закуски
02:15Россиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажи
02:15Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
02:10В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
01:57Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС
01:15Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
00:40В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
00:06Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
00:01В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
23:46Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
23:34СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
Лента новостейМолния
Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финикиВ США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человекГинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитетАвтолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГОВрач рассказал, как справиться с метеозависимостьюВ ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"Россиян предупредили об опасности популярной закускиРоссиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажиРоссиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящегоВ Хургаде закрыли отель после отравления российских туристовГинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕСПсихотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторовВ Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержанииДействующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосовВ мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в ХургадеСК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности