https://ria.ru/20211030/tula-1757039789.html

В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19

В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры по COVID-19

Власти Тульской области, где полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции больше половины взрослого населения, ввели дополнительные ограничительные меры... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T21:05

2021-10-30T21:05

2021-10-30T21:05

тульская область

общество

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ТУЛА, 30 окт - РИА Новости. Власти Тульской области, где полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции больше половины взрослого населения, ввели дополнительные ограничительные меры по распространению COVID-2019, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, в Тульской области приостановлена работа непродовольственных торговых объектов, запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов и заселения в гостиницы. Кроме того, введена обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей, увеличен уровень иммунизации коллективов с 60 до 80%."Принятый в регионе комплекс мер по стабилизации уровня заболеваемости и наращиванию темпов вакцинации, ответственное отношение жителей к своему здоровью позволят нам пройти пик заболеваемости и обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения", - приводят в пресс-службе слова зампреда областного правительства - министра здравоохранения Дмитрия Маркова.По информации пресс-службы, в регионе первый этап вакцинации прошли более 644 тысяч жителей, второй - более 600 тысяч. Темпы вакцинации за последние две недели выросли вдвое. Полностью привита половина взрослых жителей региона.В инфекционных госпиталях развернуто более 2000 коек, из них занято 1734. В субботу начал прием пациентов госпиталь в санатории "Слободка" на 170 коек. В случае необходимости будет развернуто еще 300 коек. Инфекционные стационары в полном объеме обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом. Увеличено количество эпидемиологических бригад скорой помощи для выездов к пациентам с симптомами COVID-19."Принятые меры в течение 10-12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости", - приводят в правительстве слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева.

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии