https://ria.ru/20211030/sudan-1757034290.html

В Судане опровергли сообщения о стрельбе в демонстрантов

В Судане опровергли сообщения о стрельбе в демонстрантов - РИА Новости, 30.10.2021

В Судане опровергли сообщения о стрельбе в демонстрантов

Полиция Судана опровергла сообщения о том, что силовики стреляли в демонстрантов, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:02

2021-10-30T20:02

2021-10-30T20:10

в мире

судан

ситуация в судане

хартум (город)

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полиция Судана опровергла сообщения о том, что силовики стреляли в демонстрантов, говорится в заявлении ведомства.Ранее Центральный комитет врачей Судана сообщил, что в результате стрельбы сил военного совета во время акции "демонстрация миллионов 30 октября", организованной против решений командующего армией Судана, погибли два демонстранта.По данным полиции, во время протестов пострадал один полицейских.Ранее комитет врачей заявил, что в результате применения оружия и слезоточивого газа силовиками против демонстрантов в Судане пострадали 100 человек.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в городе-спутнике Хартума - Омдурман на улицы вышли сотни демонстрантов. Тем временем в самой столице силовики блокировали все центральные улицы и мосты.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, ситуация в судане, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок