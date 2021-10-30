https://ria.ru/20211030/sudan-1757013811.html
Два демонстранта погибли в пригороде Хартума
Два демонстранта погибли в пригороде Хартума - РИА Новости, 30.10.2021
Два демонстранта погибли в пригороде Хартума
Жертвами стрельбы силовиков военного совета в населенном пункте Омдурман в пригороде Хартума стали двое демонстрантов, сообщается в заявлении Центрального... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T16:44
2021-10-30T16:44
2021-10-30T17:04
в мире
хартум (город)
судан
ситуация в судане
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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ХАРТУМ, 30 окт - РИА Новости. Жертвами стрельбы силовиков военного совета в населенном пункте Омдурман в пригороде Хартума стали двое демонстрантов, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей Судана.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в городе-спутнике Омдурман на улицы вышли сотни демонстрантов. Тем временем в самой столице силовики блокировали все центральные улицы и мосты.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html
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в мире, хартум (город), судан, ситуация в судане, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
16:44 30.10.2021 (обновлено: 17:04 30.10.2021)
Два демонстранта погибли в пригороде Хартума
Комитет врачей: два демонстранта погибли в пригороде Хартума из-за стрельбы силовиков