https://ria.ru/20211030/sevastopol-1757003605.html
250 дней Севастополя: героическая оборона города
250 дней Севастополя: героическая оборона города - РИА Новости, 30.10.2021
250 дней Севастополя: героическая оборона города
30 октября 1941 года первый удар по моторизованной колонне немецкой армии нанесла береговая батарея Черноморского флота, расположенная между Евпаторией и Севастополем. Этот день принято считать началом Севастопольской обороны. Продолжалась она по 2 июля 1942 года.
2021-10-30T14:48
2021-10-30T14:48
2021-10-30T14:47
видео
ссср
севастополь
вторая мировая война (1939-1945)
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В результате тяжелейших боев город был практически разрушен. Около 40 тысяч человек попали в плен, более 30 тысяч погибли или были расстреляны. Участники обороны Севастополя восемь месяцев сковывали крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. Они проявили массовый героизм и стойкость. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", ею награждены свыше 52,5 тысячи человек (по состоянию на 1995 год); около 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской наступательной операции.
ссср
севастополь
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757003447_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fba0d4d1501da22f8965d2ca4ad8640b.jpg
250 дней Севастополя: героическая оборона города
30 октября 1941 года первый удар по моторизованной колонне немецкой армии нанесла береговая батарея Черноморского флота, расположенная между Евпаторией и Севастополем. Этот день принято считать началом Севастопольской обороны.
Продолжалась она по 2 июля 1942 года.
В результате тяжелейших боев город был практически разрушен. Около 40 тысяч человек попали в плен, более 30 тысяч погибли или были расстреляны.
Участники обороны Севастополя восемь месяцев сковывали крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. Они проявили массовый героизм и стойкость. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", ею награждены свыше 52,5 тысячи человек (по состоянию на 1995 год); около 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской наступательной операции.
2021-10-30T14:48
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ссср, севастополь, вторая мировая война (1939-1945), видео
250 дней Севастополя: героическая оборона города
30 октября 1941 года первый удар по моторизованной колонне немецкой армии нанесла береговая батарея Черноморского флота, расположенная между Евпаторией и Севастополем. Этот день принято считать началом Севастопольской обороны. Продолжалась она по 2 июля 1942 года.