https://ria.ru/20211030/sevastopol-1757003605.html

250 дней Севастополя: героическая оборона города

250 дней Севастополя: героическая оборона города - РИА Новости, 30.10.2021

250 дней Севастополя: героическая оборона города

30 октября 1941 года первый удар по моторизованной колонне немецкой армии нанесла береговая батарея Черноморского флота, расположенная между Евпаторией и Севастополем. Этот день принято считать началом Севастопольской обороны. Продолжалась она по 2 июля 1942 года.

2021-10-30T14:48

2021-10-30T14:48

2021-10-30T14:47

видео

ссср

севастополь

вторая мировая война (1939-1945)

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В результате тяжелейших боев город был практически разрушен. Около 40 тысяч человек попали в плен, более 30 тысяч погибли или были расстреляны. Участники обороны Севастополя восемь месяцев сковывали крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. Они проявили массовый героизм и стойкость. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", ею награждены свыше 52,5 тысячи человек (по состоянию на 1995 год); около 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской наступательной операции.

ссср

севастополь

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2021

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250 дней Севастополя: героическая оборона города 30 октября 1941 года первый удар по моторизованной колонне немецкой армии нанесла береговая батарея Черноморского флота, расположенная между Евпаторией и Севастополем. Этот день принято считать началом Севастопольской обороны. Продолжалась она по 2 июля 1942 года. В результате тяжелейших боев город был практически разрушен. Около 40 тысяч человек попали в плен, более 30 тысяч погибли или были расстреляны. Участники обороны Севастополя восемь месяцев сковывали крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. Они проявили массовый героизм и стойкость. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", ею награждены свыше 52,5 тысячи человек (по состоянию на 1995 год); около 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской наступательной операции. 2021-10-30T14:48 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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