https://ria.ru/20211030/rashkin-1757010008.html

"Весь в крови". Полное видео задержания Рашкина

Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося - РИА Новости, 30.10.2021

"Весь в крови". Полное видео задержания Рашкина

В Сети появилось полное видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Кадры опубликовали "Известия". РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:00

2021-10-30T16:00

2021-10-30T16:40

происшествия

дело о незаконной охоте на архаров на алтае

валерий рашкин

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появилось полное видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Кадры опубликовали "Известия".Так, парламентарий показывает инспекторам разделанного лося.Инцидент произошел накануне. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области РИА Новости сообщили, что Рашкина поймали с тушей убитого животного в машине. По утверждению самого депутата, лося он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой.Инспекторы также нашли охотничье ружье и разрешение на имя депутата.Уголовное дело открыли по статье о незаконной охоте. По ней может грозить до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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