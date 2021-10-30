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"Весь в крови". Полное видео задержания Рашкина
Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося - РИА Новости, 30.10.2021
"Весь в крови". Полное видео задержания Рашкина
В Сети появилось полное видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Кадры опубликовали "Известия". РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T16:00
2021-10-30T16:00
2021-10-30T16:40
происшествия
дело о незаконной охоте на архаров на алтае
валерий рашкин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появилось полное видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Кадры опубликовали "Известия".Так, парламентарий показывает инспекторам разделанного лося.Инцидент произошел накануне. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области РИА Новости сообщили, что Рашкина поймали с тушей убитого животного в машине. По утверждению самого депутата, лося он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой.Инспекторы также нашли охотничье ружье и разрешение на имя депутата.Уголовное дело открыли по статье о незаконной охоте. По ней может грозить до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.
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происшествия, дело о незаконной охоте на архаров на алтае, валерий рашкин, видео
16:00 30.10.2021 (обновлено: 16:40 30.10.2021)
Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося
"Известия" публикуют полное видео задержания депутата Рашкина с тушей лося в машине
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
В Сети появилось полное видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина
, которого подозревают в незаконной охоте. Кадры опубликовали "Известия"
.
Так, парламентарий показывает инспекторам разделанного лося.
Инцидент произошел накануне. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области РИА Новости сообщили, что Рашкина поймали с тушей убитого животного в машине. По утверждению самого депутата, лося он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой.
Инспекторы также нашли охотничье ружье и разрешение на имя депутата.
Уголовное дело открыли по статье о незаконной охоте. По ней может грозить до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.