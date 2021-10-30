https://ria.ru/20211030/putin-1757000072.html
Путин заявил о профицитном бюджете
Путин заявил о профицитном бюджете - РИА Новости, 30.10.2021
Путин заявил о профицитном бюджете
Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил Владимир Путин на саммите G20. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:08
2021-10-30T14:08
2021-10-30T15:53
экономика
владимир путин
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил Владимир Путин на саммите G20.Президент отметил, что в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, системы здравоохранения дефицит бюджета государства вырос до четырех процентов. Это позволило в том числе добиться восстановления рынка труда."В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику", — добавил Путин.Он уточнил, что в целом по странам "Двадцатки" ситуация несколько иная.По словам президента, избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках.Ранее на этой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), в 2023 году — в 0,3 триллиона (0,2 процента ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3 процента ВВП).
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экономика, владимир путин, большая двадцатка, россия
14:08 30.10.2021 (обновлено: 15:53 30.10.2021)
Путин заявил о профицитном бюджете
Путин: Россия нормализовала свою экономполитику, бюджет будет профицитным
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия
нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил Владимир Путин
на саммите G20
.
Президент отметил, что в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, системы здравоохранения дефицит бюджета государства вырос до четырех процентов. Это позволило в том числе добиться восстановления рынка труда.
"В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику", — добавил Путин.
Он уточнил, что в целом по странам "Двадцатки" ситуация несколько иная.
"Хотел бы отметить, 40 процентов дефицита бюджетов всех стран "Двадцатки" за 2020-2021 годы придется на Соединенные Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем: от положения в этой экономике зависит вся мировая".
По словам президента, избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках.
Ранее на этой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), в 2023 году — в 0,3 триллиона (0,2 процента ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3 процента ВВП).