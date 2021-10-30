https://ria.ru/20211030/puteshestviya-1756814011.html
Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой
Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой - РИА Новости, 30.10.2021
Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой
Определены самые популярные страны для самостоятельных путешествий зимой у россиян, сообщает Aviasales. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T04:30
2021-10-30T04:30
2021-10-30T04:30
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Определены самые популярные страны для самостоятельных путешествий зимой у россиян, сообщает Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольшим спросом пользуется Турция. Туда намерены отправиться 12 процентов туристов, выбирающих заграничный отдых.Венгрия привлекает девять процентов путешественников. По четыре процента клиентов выбрали Грузию, ОАЭ, Таиланд. Чуть меньше — Шри-Ланку, Египет и Мальдивы. Также в десятку самых востребованных маршрутов вошли Греция и ЮАР — туда полетят по два процента туристов.Дольше всего времени пользователи планируют провести в США и Кении — в среднем по четыре месяца. В Бразилию, Таиланд и Доминикану они готовы уехать на месяц, чуть меньше — на 20 дней — в Мексику и Черногорию.Что касается России, то здесь большинство желающих выбирают зимой Москву. В столицу куплено 18 процентов авиабилетов. Санкт-Петербург назвали 13 процентов респондентов, Сочи — десять процентов. Каждый двадцатый намерен посетить Минеральные Воды, Краснодар и Калининград.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, кения, новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, санкт-петербург, египет, шри-ланка, бразилия, турция, доминикана, черногория, куда поехать
Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой
Опрос: зимой самостоятельные туристы выбирают Турцию и Венгрию
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Определены самые популярные страны для самостоятельных путешествий зимой у россиян, сообщает Aviasales.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольшим спросом пользуется Турция. Туда намерены отправиться 12 процентов туристов, выбирающих заграничный отдых.
Венгрия привлекает девять процентов путешественников. По четыре процента клиентов выбрали Грузию, ОАЭ, Таиланд. Чуть меньше — Шри-Ланку, Египет и Мальдивы. Также в десятку самых востребованных маршрутов вошли Греция и ЮАР — туда полетят по два процента туристов.
Дольше всего времени пользователи планируют провести в США и Кении — в среднем по четыре месяца. В Бразилию, Таиланд и Доминикану они готовы уехать на месяц, чуть меньше — на 20 дней — в Мексику и Черногорию.
Что касается России, то здесь большинство желающих выбирают зимой Москву. В столицу куплено 18 процентов авиабилетов. Санкт-Петербург назвали 13 процентов респондентов, Сочи — десять процентов. Каждый двадцатый намерен посетить Минеральные Воды, Краснодар и Калининград.