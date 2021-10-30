https://ria.ru/20211030/puteshestviya-1756814011.html

Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой

Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой - РИА Новости, 30.10.2021

Эксперты выяснили, куда россияне планируют поехать на отдых зимой

Определены самые популярные страны для самостоятельных путешествий зимой у россиян, сообщает Aviasales. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T04:30

2021-10-30T04:30

2021-10-30T04:30

туризм

грузия

кения

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россия

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санкт-петербург

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Определены самые популярные страны для самостоятельных путешествий зимой у россиян, сообщает Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольшим спросом пользуется Турция. Туда намерены отправиться 12 процентов туристов, выбирающих заграничный отдых.Венгрия привлекает девять процентов путешественников. По четыре процента клиентов выбрали Грузию, ОАЭ, Таиланд. Чуть меньше — Шри-Ланку, Египет и Мальдивы. Также в десятку самых востребованных маршрутов вошли Греция и ЮАР — туда полетят по два процента туристов.Дольше всего времени пользователи планируют провести в США и Кении — в среднем по четыре месяца. В Бразилию, Таиланд и Доминикану они готовы уехать на месяц, чуть меньше — на 20 дней — в Мексику и Черногорию.Что касается России, то здесь большинство желающих выбирают зимой Москву. В столицу куплено 18 процентов авиабилетов. Санкт-Петербург назвали 13 процентов респондентов, Сочи — десять процентов. Каждый двадцатый намерен посетить Минеральные Воды, Краснодар и Калининград.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

грузия

кения

россия

санкт-петербург

египет

шри-ланка

бразилия

турция

доминикана

черногория

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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