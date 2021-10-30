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Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию - РИА Новости, 30.10.2021
Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше - лучше уже со своего первого дохода, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T03:07
2021-10-30T03:07
экономика
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше - лучше уже со своего первого дохода, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет 33% по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель доходит до 80% благодаря добровольным системам пенсионного накопления.Откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше, лучше с первого дохода, рекомендует эксперт. Он поясняет, что небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов (доход начисляется и с суммы взносов, и с суммы накопленных процентов).Самый простой и самый эффективный способ для самостоятельного накопления на пенсию – через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), так как с суммы взносов (с суммы не более 120 тысяч рублей в год) можно получить налоговый вычет 13%, а с самой суммы взносов фонды причислят инвестиционный доход, поясняет Беляков."Конечно, любой гражданин надеется на несущественное снижение своего дохода после выхода на пенсию, об этом нужно позаботиться заранее, в период своего активного трудоспособного возраста. Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода. Если ориентироваться на европейские страны, у которых коэффициент замещения достигает до 80%, то "золотая середина" составит около 60%, но все зависит от платежеспособности каждого гражданина в трудоспособном возрасте", - заключил эксперт.Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике - получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет негосударственных пенсионных фондов.Величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ - на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР - на 1,3%, до 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html
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экономика, пенсионный фонд рф, россия
03:07 30.10.2021
 
Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию

Президент НАПФ Беляков заявил, что нужно как можно раньше начинать откладывать на пенсию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше - лучше уже со своего первого дохода, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет 33% по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель доходит до 80% благодаря добровольным системам пенсионного накопления.
Откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше, лучше с первого дохода, рекомендует эксперт. Он поясняет, что небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов (доход начисляется и с суммы взносов, и с суммы накопленных процентов).
Самый простой и самый эффективный способ для самостоятельного накопления на пенсию – через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), так как с суммы взносов (с суммы не более 120 тысяч рублей в год) можно получить налоговый вычет 13%, а с самой суммы взносов фонды причислят инвестиционный доход, поясняет Беляков.
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"Конечно, любой гражданин надеется на несущественное снижение своего дохода после выхода на пенсию, об этом нужно позаботиться заранее, в период своего активного трудоспособного возраста. Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода. Если ориентироваться на европейские страны, у которых коэффициент замещения достигает до 80%, то "золотая середина" составит около 60%, но все зависит от платежеспособности каждого гражданина в трудоспособном возрасте", - заключил эксперт.
Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике - получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счет негосударственных пенсионных фондов.
Величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ - на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР - на 1,3%, до 2 триллионов рублей.
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