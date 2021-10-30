https://ria.ru/20211030/otstavka-1756961531.html

Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ

Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2021

Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил отставки министра информации Георга Кордахи на фоне дипломатического конфликта с Саудовской Аравией, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:24

2021-10-30T00:24

2021-10-30T00:24

в мире

ливан

бейрут

саудовская аравия

наджиб микати

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749530124_0:26:1301:758_1920x0_80_0_0_c21901ab74d1ac2e20be56b0a3195ffe.jpg

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил отставки министра информации Георга Кордахи на фоне дипломатического конфликта с Саудовской Аравией, сообщает ливанский телеканал LBC.Ранее государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом.Ранее Микати выразил сожаление в связи со сложившимся конфликтом между Бейрутом и Эр-Риядом и выразил надежду на преодоление разногласий и пересмотр решения КСА, связанное с отзывом посла из Бейрута.

https://ria.ru/20211030/posol-1756961335.html

ливан

бейрут

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, бейрут, саудовская аравия, наджиб микати