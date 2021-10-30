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Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2021
Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил отставки министра информации Георга Кордахи на фоне дипломатического конфликта с Саудовской Аравией, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:24
2021-10-30T00:24
в мире
ливан
бейрут
саудовская аравия
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил отставки министра информации Георга Кордахи на фоне дипломатического конфликта с Саудовской Аравией, сообщает ливанский телеканал LBC.Ранее государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом.Ранее Микати выразил сожаление в связи со сложившимся конфликтом между Бейрутом и Эр-Риядом и выразил надежду на преодоление разногласий и пересмотр решения КСА, связанное с отзывом посла из Бейрута.
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в мире, ливан, бейрут, саудовская аравия, наджиб микати
00:24 30.10.2021
 
Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ

LBC: Премьер Ливана потребовал отставки министра информации из-за конфликта с Эр-Риядом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Наджиб Микати
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил отставки министра информации Георга Кордахи на фоне дипломатического конфликта с Саудовской Аравией, сообщает ливанский телеканал LBC.
Ранее государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом.
"Микати попросил от Кордахи "оценить национальные интересны" и принять необходимое решение", - сообщает телеканал.
Ранее Микати выразил сожаление в связи со сложившимся конфликтом между Бейрутом и Эр-Риядом и выразил надежду на преодоление разногласий и пересмотр решения КСА, связанное с отзывом посла из Бейрута.
Бахрейн
00:17
Бахрейн потребовал от посла Ливана покинуть страну
 
В миреЛиванБейрутСаудовская АравияНаджиб Микати
 
 
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