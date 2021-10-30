https://ria.ru/20211030/kuveyt-1756998981.html

Кувейт потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов

Кувейт потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов - РИА Новости, 30.10.2021

Кувейт потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов

МИД Кувейта потребовало от посла Ливана покинуть страну в течении 48 часов и отозвало своего посла из Бейрута для консультаций, сообщает кувейтское агентство... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:53

2021-10-30T13:53

2021-10-30T13:53

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ливан

кувейт

персидский залив

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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. МИД Кувейта потребовало от посла Ливана покинуть страну в течении 48 часов и отозвало своего посла из Бейрута для консультаций, сообщает кувейтское агентство KUNA со ссылкой на заявление МИД.В пятницу государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом. Позже ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственный источник сообщил, что примеру КСА последуют все арабские страны Персидского залива. В след за Эр-Риядом покинуть страну в 48 часов потребовал от посла Ливана Бахрейн.Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в пятницу вечером потребовал от Кордахи "принять необходимое решение" в связи с возникшем конфликтом.

https://ria.ru/20211030/otstavka-1756961531.html

ливан

кувейт

персидский залив

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в мире, ливан, кувейт, персидский залив