Кувейт потребовал от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов
МИД Кувейта потребовало от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. МИД Кувейта потребовало от посла Ливана покинуть страну в течении 48 часов и отозвало своего посла из Бейрута для консультаций, сообщает кувейтское агентство KUNA со ссылкой на заявление МИД.
В пятницу государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течение 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом. Позже ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственный источник сообщил, что примеру КСА последуют все арабские страны Персидского залива. В след за Эр-Риядом покинуть страну в 48 часов потребовал от посла Ливана Бахрейн.
"МИД Кувейта в субботу заявил о решении властей выдворить посла Ливана из страны в течении 48 часов и отзыве своего посла из Ливана для консультаций", - говорится в сообщении.
Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в пятницу вечером потребовал от Кордахи "принять необходимое решение" в связи с возникшем конфликтом.