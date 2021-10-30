https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757013349.html

ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России

ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России - РИА Новости, 30.10.2021

ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России

ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, заявили РИА Новости в представительстве Евросоюза в Москве. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:41

2021-10-30T16:41

2021-10-30T16:41

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россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, заявили РИА Новости в представительстве Евросоюза в Москве."Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию", - заявили в дипмиссии.Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий". Российский МИД отметил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.

https://ria.ru/20211030/mid-1756994464.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, россия