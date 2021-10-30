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ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России
ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России - РИА Новости, 30.10.2021
ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России
ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, заявили РИА Новости в представительстве Евросоюза в Москве. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T16:41
2021-10-30T16:41
в мире
общество
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, заявили РИА Новости в представительстве Евросоюза в Москве."Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию", - заявили в дипмиссии.Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий". Российский МИД отметил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
https://ria.ru/20211030/mid-1756994464.html
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в мире, общество, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, россия
16:41 30.10.2021
 
ЕС надеется на урегулирование ситуации с QR-кодами для дипломатов в России

ЕС надеется, что МИД России найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, заявили РИА Новости в представительстве Евросоюза в Москве.
"Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию", - заявили в дипмиссии.
"Мы надеемся, что МИД РФ найдёт решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. Также оно обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения и передвижения по его территории", - пояснили в представительстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.
Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий". Российский МИД отметил, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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МИД прокомментировал ситуацию с иностранными дипломатами без QR-кодов
 
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