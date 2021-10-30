https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756999733.html

Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире - РИА Новости, 30.10.2021

Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, но мир может смотреть в будущее с оптимизмом благодаря успешным кампаниям по вакцинации и национальным... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:07

2021-10-30T14:07

2021-10-30T14:59

италия

большая двадцатка

марио драги

коронавирус covid-19

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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, но мир может смотреть в будущее с оптимизмом благодаря успешным кампаниям по вакцинации и национальным планам восстановления экономик, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая с речью на открытии саммита "Большой двадцатки".Приветствуя его участников, Драги заявил о том, как пандемия на протяжении двух лет разделяла простых людей и представителей G20."Спустя два года с начала пандемии мы, наконец, можем смотреть в будущее с большим, или с некоторым оптимизмом. Успешные кампании вакцинации и скоординированные действия правительств и центральных банков позволили мировой экономике восстановиться. Многие из наших стран приступили к проведению планов восстановления для ускорения роста, сокращения неравенства и содействия устойчивости. Вместе мы строим новую экономическую модель, и мир станет от этого лучше", - подчеркнул Драги.Вместе с тем, отметил он, в условиях "еще не завершившейся пандемии" наблюдается неравный подход в распределении вакцин. В странах с высоким уровень дохода уровень вакцинации хотя бы одной дозой составляет 70%, тогда как в бедных не превышает 3%."Эти различия морально неприемлемы и подрывают восстановление мировой экономики", - заявил Драги.По его словам, мир очень близок к достижению цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% населения к концу года. Теперь, отметил Драги, нужно сделать все, чтобы к середине 2022 года добиваться уровня в 70%. Для этого необходимы инвестиции в исследования, устранение торговых барьеров и укрепление производства вакцин на местном и региональных уровнях, добавил итальянский премьер.Говоря об итогах председательства Италии в "Двадцатке", он упомянул решения майского Глобального саммита по здравоохранению, участники которого пообещали крупные объемы вакцин бедным странам, и "историческое соглашение" о международной налоговой системе, достигнутое в Венеции на встрече глав минфинов."Эти результаты напоминают нам о том, чего мы можем достичь вместе", - заключил Драги.

https://ria.ru/20211030/putin-1756979969.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, большая двадцатка, марио драги, коронавирус covid-19