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Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире
Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире - РИА Новости, 30.10.2021
Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире
Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, но мир может смотреть в будущее с оптимизмом благодаря успешным кампаниям по вакцинации и национальным... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:07
2021-10-30T14:59
италия
большая двадцатка
марио драги
коронавирус covid-19
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, но мир может смотреть в будущее с оптимизмом благодаря успешным кампаниям по вакцинации и национальным планам восстановления экономик, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая с речью на открытии саммита "Большой двадцатки".Приветствуя его участников, Драги заявил о том, как пандемия на протяжении двух лет разделяла простых людей и представителей G20."Спустя два года с начала пандемии мы, наконец, можем смотреть в будущее с большим, или с некоторым оптимизмом. Успешные кампании вакцинации и скоординированные действия правительств и центральных банков позволили мировой экономике восстановиться. Многие из наших стран приступили к проведению планов восстановления для ускорения роста, сокращения неравенства и содействия устойчивости. Вместе мы строим новую экономическую модель, и мир станет от этого лучше", - подчеркнул Драги.Вместе с тем, отметил он, в условиях "еще не завершившейся пандемии" наблюдается неравный подход в распределении вакцин. В странах с высоким уровень дохода уровень вакцинации хотя бы одной дозой составляет 70%, тогда как в бедных не превышает 3%."Эти различия морально неприемлемы и подрывают восстановление мировой экономики", - заявил Драги.По его словам, мир очень близок к достижению цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% населения к концу года. Теперь, отметил Драги, нужно сделать все, чтобы к середине 2022 года добиваться уровня в 70%. Для этого необходимы инвестиции в исследования, устранение торговых барьеров и укрепление производства вакцин на местном и региональных уровнях, добавил итальянский премьер.Говоря об итогах председательства Италии в "Двадцатке", он упомянул решения майского Глобального саммита по здравоохранению, участники которого пообещали крупные объемы вакцин бедным странам, и "историческое соглашение" о международной налоговой системе, достигнутое в Венеции на встрече глав минфинов."Эти результаты напоминают нам о том, чего мы можем достичь вместе", - заключил Драги.
https://ria.ru/20211030/putin-1756979969.html
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италия, большая двадцатка, марио драги, коронавирус covid-19
14:07 30.10.2021 (обновлено: 14:59 30.10.2021)
 
Премьер-министр Италии оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Марио Драги: мир может смотреть в будущее с оптимизмом, но пандемия еще не закончилась

© REUTERS / Filippo Attili/Palazzo Chigi Press OfficeПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Filippo Attili/Palazzo Chigi Press Office
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, но мир может смотреть в будущее с оптимизмом благодаря успешным кампаниям по вакцинации и национальным планам восстановления экономик, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая с речью на открытии саммита "Большой двадцатки".
Приветствуя его участников, Драги заявил о том, как пандемия на протяжении двух лет разделяла простых людей и представителей G20.
"Ясно, что лучшим ответом для решения современных вопросов является многосторонний подход. Во многом это единственный ответ: начиная с пандемии и климатических изменений до справедливого налогообложения", - заявил премьер Италии. По его словам, формату "Двадцатки" необходимо "восстановить дух, с которым он был образован".
"Спустя два года с начала пандемии мы, наконец, можем смотреть в будущее с большим, или с некоторым оптимизмом. Успешные кампании вакцинации и скоординированные действия правительств и центральных банков позволили мировой экономике восстановиться. Многие из наших стран приступили к проведению планов восстановления для ускорения роста, сокращения неравенства и содействия устойчивости. Вместе мы строим новую экономическую модель, и мир станет от этого лучше", - подчеркнул Драги.
Вместе с тем, отметил он, в условиях "еще не завершившейся пандемии" наблюдается неравный подход в распределении вакцин. В странах с высоким уровень дохода уровень вакцинации хотя бы одной дозой составляет 70%, тогда как в бедных не превышает 3%.
"Эти различия морально неприемлемы и подрывают восстановление мировой экономики", - заявил Драги.
По его словам, мир очень близок к достижению цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% населения к концу года. Теперь, отметил Драги, нужно сделать все, чтобы к середине 2022 года добиваться уровня в 70%. Для этого необходимы инвестиции в исследования, устранение торговых барьеров и укрепление производства вакцин на местном и региональных уровнях, добавил итальянский премьер.
Говоря об итогах председательства Италии в "Двадцатке", он упомянул решения майского Глобального саммита по здравоохранению, участники которого пообещали крупные объемы вакцин бедным странам, и "историческое соглашение" о международной налоговой системе, достигнутое в Венеции на встрече глав минфинов.
"Эти результаты напоминают нам о том, чего мы можем достичь вместе", - заключил Драги.
LIVE: Путин выступает на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 14:01
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании саммита G20
 
ИталияБольшая двадцаткаМарио ДрагиКоронавирус COVID-19
 
 
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