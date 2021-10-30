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В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления

В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления - РИА Новости, 30.10.2021

В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления

Проводится разведка участка нефтешахты "Яреганефть" в Коми после задымления, пострадавших нет, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:55

2021-10-30T19:55

2021-10-30T19:55

происшествия

республика коми

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Проводится разведка участка нефтешахты "Яреганефть" в Коми после задымления, пострадавших нет, сообщают экстренные службы.Добавляется, что на поверхность выводятся 57 горнорабочих, пострадавших нет.

республика коми

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика коми