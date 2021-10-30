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В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления
В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления - РИА Новости, 30.10.2021
В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления
Проводится разведка участка нефтешахты "Яреганефть" в Коми после задымления, пострадавших нет, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T19:55
2021-10-30T19:55
2021-10-30T19:55
происшествия
республика коми
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Проводится разведка участка нефтешахты "Яреганефть" в Коми после задымления, пострадавших нет, сообщают экстренные службы.Добавляется, что на поверхность выводятся 57 горнорабочих, пострадавших нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика коми
В Коми проводят разведку участка нефтешахты после задымления
В Коми проводят разведку участка нефтешахты "Яреганефть" после задымления