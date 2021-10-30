https://ria.ru/20211030/energetika-1757007380.html

ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике

ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике - РИА Новости, 30.10.2021

ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в области энергетики. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:26

2021-10-30T15:26

2021-10-30T15:26

экономика

большая двадцатка

еврокомиссия

шарль мишель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в области энергетики."На G20 настаивали на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения", - написал он в своём Twitter.Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполнял долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако ЕК не называла это в первом ряду причин скачка цен.

https://ria.ru/20211030/gaz-1756982748.html

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экономика, большая двадцатка, еврокомиссия, шарль мишель, евросовет