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ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике
ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике - РИА Новости, 30.10.2021
ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в области энергетики. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:26
2021-10-30T15:26
экономика
большая двадцатка
еврокомиссия
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в области энергетики."На G20 настаивали на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения", - написал он в своём Twitter.Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполнял долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако ЕК не называла это в первом ряду причин скачка цен.
https://ria.ru/20211030/gaz-1756982748.html
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экономика, большая двадцатка, еврокомиссия, шарль мишель, евросовет
15:26 30.10.2021
 
ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике

ЕС в ходе встречи G20 настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
У конгресс-центра La Nuvela в Риме перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в области энергетики.
"На G20 настаивали на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения", - написал он в своём Twitter.
Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполнял долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако ЕК не называла это в первом ряду причин скачка цен.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
10:53
Патрушев рассказал, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины
 
ЭкономикаБольшая двадцаткаЕврокомиссияШарль МишельЕвросовет
 
 
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