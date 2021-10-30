ЕС настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике
ЕС в ходе встречи G20 настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита G20 настаивает на расширении международного сотрудничества в области энергетики.
"На G20 настаивали на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения", - написал он в своём Twitter.
At @g20org insisted to increase international cooperation on energy, value chains & health.— Charles Michel (@eucopresident) October 30, 2021
We need to expand vaccine sharing & production in vulnerable countries notably against #COVID19
A treaty on pandemics will allow for better prevention, preparedness and global response pic.twitter.com/O6aEZO7JXo
Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполнял долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако ЕК не называла это в первом ряду причин скачка цен.