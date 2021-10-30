https://ria.ru/20211030/energetika-1757000918.html
Путин прокомментировал кризис на региональных энергетических рынках
Путин прокомментировал кризис на региональных энергетических рынках - РИА Новости, 30.10.2021
Путин прокомментировал кризис на региональных энергетических рынках
Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:14
2021-10-30T14:14
2021-10-30T14:36
экономика
природный газ
владимир путин
рим
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин."Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", - сказал Путин, выступая на саммите G20.Российский президент добавил, что устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителя, так и потребителя."Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.
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экономика, природный газ, владимир путин, рим, большая двадцатка, саммит g20
14:14 30.10.2021 (обновлено: 14:36 30.10.2021)
Путин прокомментировал кризис на региональных энергетических рынках
Путин: кризис на энергетических рынках показал важность стабильной работы энергосектора