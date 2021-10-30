https://ria.ru/20211030/dieta-1756964135.html

Как не наступить на "пищевые грабли"

Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них - РИА Новости, 30.10.2021

Как не наступить на "пищевые грабли"

Многие россияне наступают на "пищевые грабли", когда съедают некоторые продукты, считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T02:10

2021-10-30T02:10

2021-10-30T02:10

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продукты

диета

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Многие россияне наступают на "пищевые грабли", когда съедают некоторые продукты, считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко. В интервью радио Sputnik он объяснил, как избежать неправильного пищевого поведения.По словам врача, у очень многих людей определенная еда вызывает своего рода зависимость: стоит съесть один кусочек, и человек уже не может остановиться, контроль за пищевым поведением полностью утрачивается. Это продукты-триггеры, Сергей Обложко называет их "срывными".К сожалению, продолжил врач, подобное поведение провоцируют, как правило, не полезные продукты, а что-то жирное, сладкое или чрезмерно соленое.По словам Сергея Обложко, определить перечень такой еды каждый может для себя с помощью простого теста."Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный", – предупредил диетолог.Избежать этой опасности помогут два правила, считает Сергей Обложко."Первый момент заключается в том, что со "срывными" продуктами проще не начинать, чем остановиться. Если откусил, то остановиться уже невозможно, лучше не начинать есть", – посоветовал врач.Следующее правило является логическим продолжением первого."Второй момент в том, что чем дольше не ешь "срывной" продукт, тем ниже тяга. Желание съесть его ослабевает каждый день", – заключил диетолог в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20211028/orekhi-1756593914.html

https://ria.ru/20211026/perekus-1756234112.html

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общество, продукты, диета, здоровье - общество