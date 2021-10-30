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Как не наступить на "пищевые грабли"
Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них - РИА Новости, 30.10.2021
Как не наступить на "пищевые грабли"
Многие россияне наступают на "пищевые грабли", когда съедают некоторые продукты, считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T02:10
2021-10-30T02:10
2021-10-30T02:10
общество
продукты
диета
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Многие россияне наступают на "пищевые грабли", когда съедают некоторые продукты, считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко. В интервью радио Sputnik он объяснил, как избежать неправильного пищевого поведения.По словам врача, у очень многих людей определенная еда вызывает своего рода зависимость: стоит съесть один кусочек, и человек уже не может остановиться, контроль за пищевым поведением полностью утрачивается. Это продукты-триггеры, Сергей Обложко называет их "срывными".К сожалению, продолжил врач, подобное поведение провоцируют, как правило, не полезные продукты, а что-то жирное, сладкое или чрезмерно соленое.По словам Сергея Обложко, определить перечень такой еды каждый может для себя с помощью простого теста."Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный", – предупредил диетолог.Избежать этой опасности помогут два правила, считает Сергей Обложко."Первый момент заключается в том, что со "срывными" продуктами проще не начинать, чем остановиться. Если откусил, то остановиться уже невозможно, лучше не начинать есть", – посоветовал врач.Следующее правило является логическим продолжением первого."Второй момент в том, что чем дольше не ешь "срывной" продукт, тем ниже тяга. Желание съесть его ослабевает каждый день", – заключил диетолог в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20211028/orekhi-1756593914.html
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общество, продукты, диета, здоровье - общество
Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
Диетолог Обложко посоветовал не пытаться пробовать продукты, вызывающие зависимость
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Многие россияне наступают на "пищевые грабли", когда съедают некоторые продукты
, считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко. В интервью радио Sputnik
он объяснил, как избежать неправильного пищевого поведения.
По словам врача, у очень многих людей определенная еда вызывает своего рода зависимость: стоит съесть один кусочек, и человек уже не может остановиться, контроль за пищевым поведением полностью утрачивается. Это продукты-триггеры, Сергей Обложко называет их "срывными".
"У каждого есть свои продукты, которые запускают неправильное пищевое поведение, "срывные" продукты. Их не бесконечное количество, обычно хватает пальцев на одной руке, чтобы их посчитать. Но это такие "пищевые грабли", на которые мы наступаем снова и снова", – пояснил диетолог.
К сожалению, продолжил врач, подобное поведение провоцируют, как правило, не полезные продукты, а что-то жирное, сладкое или чрезмерно соленое.
По словам Сергея Обложко, определить перечень такой еды каждый может для себя с помощью простого теста.
"Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный", – предупредил диетолог.
Избежать этой опасности помогут два правила, считает Сергей Обложко.
"Первый момент заключается в том, что со "срывными" продуктами проще не начинать, чем остановиться. Если откусил, то остановиться уже невозможно, лучше не начинать есть", – посоветовал врач.
Следующее правило является логическим продолжением первого.
"Второй момент в том, что чем дольше не ешь "срывной" продукт, тем ниже тяга. Желание съесть его ослабевает каждый день", – заключил диетолог в интервью радио Sputnik.