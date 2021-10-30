https://ria.ru/20211030/bolgariya-1756842990.html

В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан

В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан - РИА Новости, 30.10.2021

В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан

В болгарском городе Радомир появится питьевой фонтанчик с местным слабоалкогольным напитком, сообщает "Европульс". РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:40

2021-10-30T00:40

2021-10-30T00:40

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В болгарском городе Радомир появится питьевой фонтанчик с местным слабоалкогольным напитком, сообщает "Европульс".Крепость бозы — около одного процента. Его пьют на Балканах в Турции. А готовят из смеси ржи, пшеницы, воды и сахара.Фонтан собираются установить в центре города и сделать достопримечательностью, отражающей местные обычаи. Ведь производство бозы — это традиционное занятие для жителей Радомира.Напиток в фонтанчике будет бесплатным. Однако, если захочется налить с собой, придется заплатить 50 центов (40 рублей).

https://ria.ru/20211029/ispaniya-1756637315.html

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