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В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан
В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан - РИА Новости, 30.10.2021
В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан
В болгарском городе Радомир появится питьевой фонтанчик с местным слабоалкогольным напитком, сообщает "Европульс". РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:40
2021-10-30T00:40
2021-10-30T00:40
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В болгарском городе Радомир появится питьевой фонтанчик с местным слабоалкогольным напитком, сообщает "Европульс".Крепость бозы — около одного процента. Его пьют на Балканах в Турции. А готовят из смеси ржи, пшеницы, воды и сахара.Фонтан собираются установить в центре города и сделать достопримечательностью, отражающей местные обычаи. Ведь производство бозы — это традиционное занятие для жителей Радомира.Напиток в фонтанчике будет бесплатным. Однако, если захочется налить с собой, придется заплатить 50 центов (40 рублей).
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болгария, турция, новости - туризм, туризм, балканы, достопримечательности, алкоголь, пиво, гастрономия
В Болгарии установят слабоалкогольный фонтан
В болгарском Радомире построят питевой фонтанчик с местным слабоалкогольным напитком