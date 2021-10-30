https://ria.ru/20211030/belorussiya-1757034849.html
В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум"
В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум" - РИА Новости, 30.10.2021
В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум"
Доступ к сайту российского информационного агентства "Регнум" ограничен в Белоруссии, следует из сообщений интернет-провайдеров страны. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:06
2021-10-30T20:06
2021-10-30T20:06
в мире
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Доступ к сайту российского информационного агентства "Регнум" ограничен в Белоруссии, следует из сообщений интернет-провайдеров страны."Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Доступ к ресурсу ограничен на основании положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещенным в глобальной компьютерной сети интернет", - говорится в появляющемся сообщении одного из мобильных операторов страны А1 при попытке открыть сайт regnum.ru.Кроме того, схожее сообщение об ограничении доступа к ресурсу выдает и крупнейший интернет-провайдер страны - госпредприятие "Белтелеком".
https://ria.ru/20211028/belorussiya-1756726434.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_62b83978b263cbc0800380ef9d0f4978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск
В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум"
В Белоруссии ограничили доступ к сайту агентства "Регнум"