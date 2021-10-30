https://ria.ru/20211030/belorussiya-1757034849.html

В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум"

В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум" - РИА Новости, 30.10.2021

В Белоруссии ограничили доступ к сайту "Регнум"

Доступ к сайту российского информационного агентства "Регнум" ограничен в Белоруссии, следует из сообщений интернет-провайдеров страны. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:06

2021-10-30T20:06

2021-10-30T20:06

в мире

белоруссия

минск

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Доступ к сайту российского информационного агентства "Регнум" ограничен в Белоруссии, следует из сообщений интернет-провайдеров страны."Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Доступ к ресурсу ограничен на основании положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещенным в глобальной компьютерной сети интернет", - говорится в появляющемся сообщении одного из мобильных операторов страны А1 при попытке открыть сайт regnum.ru.Кроме того, схожее сообщение об ограничении доступа к ресурсу выдает и крупнейший интернет-провайдер страны - госпредприятие "Белтелеком".

https://ria.ru/20211028/belorussiya-1756726434.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск