https://ria.ru/20211029/zhivotnye-1756877863.html

В ЯНАО создадут приют для животных с учетом всех требований нового закона

В ЯНАО создадут приют для животных с учетом всех требований нового закона - РИА Новости, 29.10.2021

В ЯНАО создадут приют для животных с учетом всех требований нового закона

С прошлого года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Предпосылками к его созданию стало жестокое отношение к братьям нашим... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:40

2021-10-29T15:40

2021-10-29T15:40

общество

новый уренгой

ямал

бездомные животные

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756854853_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d190d80314f9d18f78f0ddffde4c97ae.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. С прошлого года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Предпосылками к его созданию стало жестокое отношение к братьям нашим меньшим, в том числе и в специализированных приютах, где зачастую питомцы содержались в непригодных для жизни условиях и даже подвергались эвтаназии без показаний. О том, что уже удалось изменить, а также о том, на что губернатор Ямала выделил 60 миллионов рублей из краевого бюджета, рассказал Евгений Попов, руководитель службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа.По словам Попова, дела определенно идут в гору, сейчас, например, строятся два новых приюта для безнадзорных животных."Один из новых приютов будет для Нового Уренгоя, именно на его создание губернатор выделил большие средства. Дело в том, что новое законодательство не допускает, чтобы приютом был какой-то сарайчик с четырьмя стенами, это должен быть полноценный комплекс с карантинами, внутренними помещениями для ветосмотра и хирургических операций. База, выбранная специалистами для размещения приюта, подходит под все требования. Кроме того, она ограждена, там есть достаточное количество помещений под адаптацию, и это решение гораздо дешевле, чем приобретение капитального здания либо строительство нового, в том числе модульного объекта, потому что мощность приюта будет свыше 400 особей для единовременного содержания", – рассказал он.Планируется, что в дальнейшем эта база будет передана в муниципальную собственность. По словам специалиста, процесс оформления уже запущен.Евгений Попов отметил, что работа этого приюта не будет отличаться от работы других аналогичных объектов. Она также будет отвечать всем новым правилам законодательства. После гуманного отлова животные будут доставляться специальной организацией в приют, затем помещаться в карантинную зону, где будут жить 10 дней (за этот период будет исключен факт заболевания бешенством). Далее животные будут стерилизованы, дегельминтизированы, вакцинированы и чипированы. После этих процедур специалисты проведут работу по поиску новых владельцев для животных или возвращению их к прежним хозяевам. А если питомца так и не удастся пристроить в семью, то специальная комиссия примет решение по выпуску животного в естественную среду обитания.В регионе не только отладили работу с животными, но и стараются заниматься просвещением граждан в вопросах обращения с пушистыми друзьями. По словам Евгения Попова, приюты стали центрами притяжения горожан. На постоянной основе там проводятся выставки, благотворительные марафоны, всевозможные акции, дни открытых дверей, уроки доброты. Все это не только помогает находить животным новых владельцев, но и позволяет людям задумываться и принимать правильные, взвешенные и осознанные решения, считает он.Руководитель службы ветеринарии рассказал, что в настоящее время на территории ЯНАО функционируют 11 приютов, которые полностью соответствуют требованиям нового законодательства. Однако есть и минусы. Например, в Российской Федерации нет единой статистической базы по отлову безнадзорных животных. Единственное, на что специалисты могут опираться, – это статистика ежегодного объема отлавливаемых особей. В каждом регионе она своя. Кроме того, не предусмотрена ответственность для нерадивых владельцев, посетовал эксперт."Конечно, законодательство пока не идеальное, есть некоторые вопросы, которые подлежат доработке. Мы отправляем их федеральным коллегам в профильные министерства. Нужно, чтобы законодательство менялось и становилось еще лучше", – подытожил Попов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/zhivotnye-1754683459.html

новый уренгой

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый уренгой, ямал, бездомные животные, россия