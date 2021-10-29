https://ria.ru/20211029/zanyatost-1756934793.html
В 53 регионах показатели занятости превысили допандемический уровень
В 53 регионах показатели занятости превысили допандемический уровень - РИА Новости, 29.10.2021
В 53 регионах показатели занятости превысили допандемический уровень
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил журналистам, что показатели занятости превысили допандемический уровень в 53 субъектах страны, а число зарегистрированных РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:40
2021-10-29T19:40
2021-10-29T19:49
россия
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт -РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил журналистам, что показатели занятости превысили допандемический уровень в 53 субъектах страны, а число зарегистрированных в центрах занятости не превышает 820 тысяч.По данным Росстата, по методологии МОТ уровень безработицы снизился до 4,3%. Число занятых в России составило 72,3 миллиона человек, что на 384 тысячи больше, чем в 2019 году. Такие высокие показатели занятости населения за последние 10 лет были зафиксированы только в августе 2019 года."Данные Росстата свидетельствуют, что безработица снизилась до минимума. В последние 10 лет такой показатель был зафиксирован только в августе 2019 года. Если анализировать данные в региональном разрезе, то растет и количество субъектов, где показатели занятости превысили допандемический уровень. Сейчас это уже более 60% регионов - 53 субъекта", — отметил Котяков.По его словам, снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 820 тысяч человек. Это почти на 80% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда через центры искали работу около 3,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20211029/bezrabotitsa-1756926956.html
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россия, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:40 29.10.2021 (обновлено: 19:49 29.10.2021)
В 53 регионах показатели занятости превысили допандемический уровень
Котяков: в 53 регионах России показатели занятости превысили допандемический уровень